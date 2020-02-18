Вт, 18.02.2020
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Освободившиеся в Йыхвиской русской школе помещения займет дом науки и творчества

Одним из арендаторов, работающих в опустевших классных помещениях Йыхвиской русской основной школы, является НКО "Rõõmukool".

ФОТО: Частный архив

В перестроенной в 2018 году Йыхвиской русской основной школе осталось пустовать около половины учебной площади, которая находится в распоряжении волости. На одном из четырех этажей разместят центр развития интереса к науке; на остальные потихоньку переберутся различные кружки по интересам.

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- Поначалу, конечно, были сомнения, захочет ли кто-то сюда прийти, но когда информация начала распространяться, появился спрос, - сказала советник Йыхвиского волостного управления по вопросам образования, культуры и социальной работе Мария Лаанемяэ, добавив, что преимуществами русской основной школы являются как центральное местоположение, так и наличие бассейна, благодаря чему школа открыта до позднего вечера.

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