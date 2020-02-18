Освободившиеся в Йыхвиской русской школе помещения займет дом науки и творчества

В перестроенной в 2018 году Йыхвиской русской основной школе осталось пустовать около половины учебной площади, которая находится в распоряжении волости. На одном из четырех этажей разместят центр развития интереса к науке; на остальные потихоньку переберутся различные кружки по интересам.
- Поначалу, конечно, были сомнения, захочет ли кто-то сюда прийти, но когда информация начала распространяться, появился спрос, - сказала советник Йыхвиского волостного управления по вопросам образования, культуры и социальной работе Мария Лаанемяэ, добавив, что преимуществами русской основной школы являются как центральное местоположение, так и наличие бассейна, благодаря чему школа открыта до позднего вечера.