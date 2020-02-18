Свидетель в процессе по делу о взятке: предпочтений Негласон не отдавали

На продолжившемся в понедельник в Вируском уездном суде так называемом йыхвиском процессе врачей показания дала первый свидетель - бухгалтер Йыхвиской больницы (ТОО "Corrigo"), не подтвердившая, однако, содержавшееся в обвинении прокуратуры утверждение, будто Нине Негласон отдавали предпочтение при направлении объема работы врачам.
Предъявленное прокуратурой обвинение во взятке касается того, что находившаяся в договорных отношениях с ТОО "Corrigo" Нина Негласон якобы получала по распоряжению члена правления предприятия Тийу Сепп значительные льготы, в ответ за которые она, как член и председатель волостного собрания, открыто поддерживала создание Йыхвиского центра здоровья, руководителем которого было "Corrigo", а также выражала поддерживающие точки зрения в прессе. В соответствии с обвинением, в ответ за это Негласон обеспечивали большим объемом работы по проведению экспертиз трудоспособности, чем других договорных партнеров-врачей, что позволяло ей больше зарабатывать. В обвинении ее упрекают и за то, что оплата услуги по уходу за свекровью Негласон в "Corrigo" не менялась, в то время как для других она повысилась.