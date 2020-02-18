Свидетель в процессе по делу о взятке: предпочтений Негласон не отдавали

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Предъявленное прокуратурой обвинение во взятке касается того, что находившаяся в договорных отношениях с ТОО "Corrigo" Нина Негласон якобы получала по распоряжению члена правления предприятия Тийу Сепп значительные льготы, в ответ за которые она, как член и председатель волостного собрания, открыто поддерживала создание Йыхвиского центра здоровья, руководителем которого было "Corrigo", а также выражала поддерживающие точки зрения в прессе. В соответствии с обвинением, в ответ за это Негласон обеспечивали большим объемом работы по проведению экспертиз трудоспособности, чем других договорных партнеров-врачей, что позволяло ей больше зарабатывать. В обвинении ее упрекают и за то, что оплата услуги по уходу за свекровью Негласон в "Corrigo" не менялась, в то время как для других она повысилась.

Обвинение по йыхвискому процессу врачей

Прокуратура обвиняет Сепп и "Corrigo" в даче взятки Негласон, которая, работая на основании договора врачом-экспертом, являлась в то же время председателем Йыхвиского волостного собрания, а также, в соответствии с обвинением, поддерживала создание центра здоровья в Йыхви и голосовала в волостном собрании за сдачу в аренду "Corrigo" пустующих волостных помещений. Обвинение во взятке касается также свекрови Негласон, получающей в "Corrigo" услугу по уходу: по мнению прокуратуры, Негласон платит за услугу более благоприятную цену, чем другие.

Негласон и Сепп своей вины не признали.