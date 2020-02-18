ОДИН ВОПРОС: Почему Йыхви хочет исключить из порядка проведения народного опроса процент участия?

- На самом деле вокруг этого пункта и раньше шли споры. Еще тогда, когда этот порядок составляли, я, волостной секретарь и юридический советник считали, что в требовании 20-процентной явки нет необходимости. Ни один закон о выборах или правовой акт, регулирующий проведение референдума в государстве, не предусматривает такого минимального требования. Мы видели, что и в народных опросах в преддверии административной реформы участвовало очень мало людей. Если люди считают, что не будут участвовать в опросе, следовательно, эта тема их не интересует, и следует опираться на мнение тех, у кого этот интерес есть.