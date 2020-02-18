ПЕРЕДОВИЦА: Очередной долг правительства перед Ида-Вирумаа

То, как быстро - всего за полдня - закончились отведенные в бюджете Люганузеской волости 50000 евро на поддержку реновации местных многоквартирных и частных домов, в очередной раз подтверждает, насколько велик спрос на это пособие. Это подтверждалось и в других самоуправлениях Ида-Вирумаа, которые пытались выплачивать такую поддержку из собственного бюджета.
Разумеется, любые деньги придутся кстати, но если те суммы, которыми самоуправления в состоянии поддержать реновацию зданий, поделить между квартирными товариществами, то с учетом истинных потребностей это, выражаясь словами нынешнего министра внутренних дел Марта Хельме, ничтожная сумма.
Разные партии уже неизвестно какой избирательный цикл подряд обещают, что государство должно поддерживать реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа в гораздо большем объеме, однако реальных и ощутимых дел, к сожалению, нет. Система "KredEx", к сожалению, не подходит большинству квартирных товариществ Ида-Вирумаа и непосильна для них.
В конечном счете, жильцы многоквартирных домов Ида-Вирумаа лично не виноваты в том, что стоимость их недвижимости в 20 раз ниже, чем в таллиннском Ласнамяэ, или что управлять этими домами крайне сложно еще и потому, что в них много брошенных квартир, расходы на которые приходится нести оставшимся жить в доме людям.
Это следствие несбалансированной региональной политики государства, и поэтому обоснованно возмещение возникшего из-за этого ущерба. Из правительства время от времени доносятся голоса, сетующие на нехватку хороших идей, на реализацию которых можно бы направить средства ида-вируской программы; на реновацию многоквартирных домов уместно выделять каждый год как минимум пару миллионов евро.