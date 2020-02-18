ПЕРЕДОВИЦА: Очередной долг правительства перед Ида-Вирумаа

Разумеется, любые деньги придутся кстати, но если те суммы, которыми самоуправления в состоянии поддержать реновацию зданий, поделить между квартирными товариществами, то с учетом истинных потребностей это, выражаясь словами нынешнего министра внутренних дел Марта Хельме, ничтожная сумма.

Разные партии уже неизвестно какой избирательный цикл подряд обещают, что государство должно поддерживать реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа в гораздо большем объеме, однако реальных и ощутимых дел, к сожалению, нет. Система "KredEx", к сожалению, не подходит большинству квартирных товариществ Ида-Вирумаа и непосильна для них.

В конечном счете, жильцы многоквартирных домов Ида-Вирумаа лично не виноваты в том, что стоимость их недвижимости в 20 раз ниже, чем в таллиннском Ласнамяэ, или что управлять этими домами крайне сложно еще и потому, что в них много брошенных квартир, расходы на которые приходится нести оставшимся жить в доме людям.