"У Уно Лоопа брови поползли бы вверх"

- В случае с Уно всегда нужно было смотреть на брови. Если они поднимались, значит, он был доволен исполнением ученика; если нет, то они сдвигались вниз. Сегодня брови у него наверняка бы поднимались аж до линии волос, - сказала ученица Уно Лоопа, гостья и заодно член жюри очередного дня песни певица Сийри Кянд.

Исполнителей на этот раз было в общем десять. Большинство пело песни Уно Лоопа на эстонском языке, но прозвучал и финский язык, а нарвский ансамбль "Надежда" специально для конкурса перевел куплеты хита "Korraks vaid" на русский язык. По традиции публика определила своих фаворитов. Среди ансамблей этот титул, как и много раз прежде, достался Таммикускому смешанному ансамблю. В категории сольных исполнителей развернулась острая борьба между Ханнесом Конса и Миртель Пыдра. С небольшим отрывом первым стал Ханнес. Его вторая песня "Jumal elab pealinnas" со своей актуальной критикой вполне походила на протестную песню.

Жюри во главе с Сийри Кянд тоже выбрало своих любимцев. "В работе в жюри я не новичок, но сегодня было действительно сложно, потому что исполнители очень разные", - отметила Кянд.

Поэтому в игру вступил икс-фактор. "Когда поёшь, нужно думать, для кого я этого делаю: для себя, для публики или для шоу. Нужно продумать костюмы и предложить публике полный пакет", - дала она совет.

Жюри отметило Таммикуский смешанный ансамбль как профессиональный коллектив с лучшими костюмами. Звания лучшего артиста удостоился Александр Ласиков. Лучшим солистом, по мнению жюри, была Миртель Пыдра, которой предрекли большое будущее на сцене.

В прошлом году в типографии нечаянно отпечатали диплом лауреата гран-при, и эта оплошность положила начало новой традиции дня песни. По мнению жюри, гран-при заслужил вокальный ансамбль "Bliss".