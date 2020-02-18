Очередное поражение отталкивает "HITO/Karjamaa" ко второй лиге

После половины игры соперники хозяев вели в счете на шесть очков, но в третьей четверти ида-вируской команде удалось повернуть игру в свою пользу и последнюю четверть она начала уже с преимуществом 71:66. Равной игры хватило еще на пять минут, но затем молодежь с более свежими силами сумела задействовать свои сильные стороны. 15-е поражение "HITO/Karjamaa" последовало со счетом 84:91.

Самый результативный игрок "HITO/Karjamaa" Эдвард Трумм набрал 20 очков и взял 12 мячей под щитом. На счету Вейко Симма 19 очков, семь мячей под щитом и шесть результативных передач, а Марго Тали набрал 18 очков и сделал семь результативных передач.

Имеющему на своем счету только две победы "HITO/Karjamaa" становится все сложнее удержаться в первой лиге. Сыграть осталось всего пять туров, однако у двух опережающих "HITO/Karjamaa" в таблице команд по пять побед. Из первой лиги выбывают две последние команды.

Во второй лиге закончилась победная серия БК "Alutaguse", состоявшая из семи игр, когда на прошлой неделе он уступил на чужой площадке со счетом 59:90 команде Вырумаа. У алутагузесцев лучшим стал Юлар Сала, набравший 21 очко и взявший восемь мячей под щитом.

"Alutaguse", одержавший в основном турнире второй лиги 12 побед и потерпевший шесть поражений, занимает пятое место и обеспечил себе место в четвертьфинале.