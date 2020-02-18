Ср, 19.02.2020
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ФОТО ДНЯ: Полиция и погранохрана отметили построением приближающуюся годовщину Эстонской Республики
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ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Во вторник на центральной площади Йыхви по случаю приближающегося дня рождения Эстонской Республики в третий раз состоялось построение чиновников полиции и погранохраны.

- Мы отмечаем годовщину Эстонской Республики открыто, чтобы народ тоже увидел наших героев, которые разрешают тысячи опасных инцидентов в год и охраняют границу так хорошо, что общины на самом деле, как правило, и не догадываются, насколько критичной порой бывает ситуация, - сказал на торжественном построении идаский префект Тарво Крууп.

По случаю праздника выразили благодарность многим долговременным и исполнительным чиновникам полиции и погранохраны и присвоили им новые, более высокие звания. "Мы находимся на службе у общественности, и правильнее поощрять своих работников на торжественном построении на глазах у членов общины, чем делать это на каком-нибудь закрытом мероприятии в своем кругу", - отметил Крууп.

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