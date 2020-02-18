Ср, 19.02.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Государство попытается создать в Ида-Вирумаа маленький Голливуд

Минувшей осенью в Нарве на "Кренгольме" проходили съемки шпионского триллера "O2", в ходе которых снимались также массовые сцены. Вируский кинофонд профинансировал этот фильм с бюджетом два миллиона евро на сумму 80000 евро.

ФОТО: Илья Смирнов

В Ида-Вирумаа в ближайшие годы могут построить киностудию площадью один гектар и стоимостью около 20 миллионов евро с целью привлечь в регион больше международных кинодеятелей и таким образом стимулировать местное предпринимательство.

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Строительство киностудии - одно из предложений министра внешней торговли и информационных технологий Каймара Кару по развитию предпринимательства в Ида-Вирумаа, которые он приводит в письме, отправленном на этой неделе министру государственного управления Яаку Аабу.

20 миллионов евро

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