Государство попытается создать в Ида-Вирумаа маленький Голливуд

В Ида-Вирумаа в ближайшие годы могут построить киностудию площадью один гектар и стоимостью около 20 миллионов евро с целью привлечь в регион больше международных кинодеятелей и таким образом стимулировать местное предпринимательство.
Строительство киностудии - одно из предложений министра внешней торговли и информационных технологий Каймара Кару по развитию предпринимательства в Ида-Вирумаа, которые он приводит в письме, отправленном на этой неделе министру государственного управления Яаку Аабу.