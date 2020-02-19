Пожар лишил дома семью из пяти человек

- С чем ушли утром на работу и в школу, то уцелело, все остальное осталось в доме, - рассказала мать семейства Мирьям Винклер, которая является молодежным работником в Куртнаском молодежном центре Алутагузеской волости. По ее словам, во время пожара дома никого не было, последним в десять часов утра дом покинул супруг. Пожар заметили около 15 часов два проезжавших мимо человека, которые и вызвали помощь.

- Пока не знаю, с чего начался пожар, была ли это электропроводка, бойлер или холодильник. Но это точно не был отопительный прибор, поскольку в последний раз печь топили накануне вечером и к утру огонь полностью погас, - сказала Винклер, добавив, что сейчас семье пригодится все, что необходимо в повседневной жизни.

После несчастного случая Алутагузеское волостное управление сразу же начало действовать, чтобы помочь семье. По словам помощника волостного старейшины Кайри Соомер, семье дали меблированную социальную квартиру в Иллука. Кроме того, волость предлагает членам семьи психологическое консультирование и финансовую поддержку. Также дадут компьютер, поскольку недавно купленный ребенку компьютер тоже остался в сгоревшем доме. Алутагузеский центр интересов устроил акцию по сбору вещей в поддержку семьи Винклер - начиная с одежды и заканчивая бытовой техникой. Вещи можно приносить в волостные учреждения.

- Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь семье. Понятно, что ситуация сложная как для них, так и для нас, - сказала Соомер.

К счастью, дом был застрахован, и семья желает приступить к строительству нового жилья как можно скорее.