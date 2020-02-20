ВРЕМЯ: Рабочим увеличили плату за экипировку

В последнем случае рабочие хотели, чтобы выплачиваемая сумма, которая в прошлом году составила 5 крон 25 центов, нынче была увеличена в связи с подорожанием ткани.

Правление фабрики сообщило, что вопрос денег на экипировку рассматривался в руководящих кругах фабрики, где плату решили поднять с прежних 5 крон 25 центов до шести крон. Рабочие восприняли решение с благодарностью. ("Põhja Kodu", 16 февраля 1940 г.)

Водителей маршруток предупредили

Пассажиры, которые пользуются услугами фирм, работающих на коммерческих линиях, жалуются в горуправление Кохтла-Ярве на несоблюдение графика движения маршруток, некорректное поведение водителей.

Специалист по транспорту городского управления Анна Щепкина напомнила руководителям фирм о сроках окончания выданных им разрешений на пассажирские перевозки. Она отметила, что новые разрешения будут выдаваться лишь тем фирмам, у которых нет грубых нарушений Закона об общественном транспорте, а также станут учитываться жалобы в их адрес со стороны пассажиров.

Gассажиры недовольны маршрутками. Прежде всего тем, что они нередко идут не по графику. Однако пока строгих санкций за это не последовало, так как имеется ряд объективных, по мнению чиновников, причин, не зависящих от фирм-перевозчиков. Они были связаны прежде всего с ремонтом дороги на участке Кукрузе-Кохтла-Ярве, а также с проводимыми работами по реновации канализационных сетей города. В Ярвеской части движение транспорта по старому маршруту до сих пор не восстановлено, так как остается закрытой для движения улица Олеви. И из-за этого как маршруткам, так и автобусам общественного транспорта пришлось изменить схему движения.