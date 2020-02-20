О народном бюджете в Кохтла-Ярве

В любом городе и у людей, и у властей есть множество желаний и проектов относительно того, что надо построить, создать, отремонтировать. А вот денег на все сразу всегда не хватает.

Обычно решения о том, что надо сделать в первую очередь, а что попозже, принимаются на уровне самоуправлений. При народном бюджете предполагается прямое участие жителей в принятии решений по благоустройству населенных пунктов. Для этого специально предусматривается часть средств местного бюджета. Жители вносят предложения, что на эти деньги надо сделать, и проводится голосование, чтобы определить, какое из предложений пользуется наибольшей поддержкой. После чего оно претворяется в жизнь.

В Кохтла-Ярве на официальном уровне предложение о создании народного бюджета прозвучало 17 октября прошлого года на заседании хозяйственной комиссии горсобрания.

Горуправление в целом поддержало идею, однако немедленно претворить ее в жизнь не было возможности. В то время завершалось составление бюджета 2020 года, а ведь для того, чтобы пустить в дело такой серьезный проект, как народный бюджет, сначала надо создать для него юридическую основу. Необходимо разработать и утвердить порядок, в котором будет указано, как определяется объем народного бюджета, какова процедура подачи предложений от жителей, как будут проходить оценка этих предложений и голосование за них.

Поэтому решили в 2020 году провести необходимую подготовительную работу и разработать положение о народном бюджете, с тем чтобы применить его при формировании городского бюджета последующих лет. На совместном заседании хозяйственной и бюджетной комиссий горсобрания 13 февраля состоялось предварительное обсуждение проблем разработки и принятия народного бюджета.

Для того чтобы пустить в дело такой серьезный проект, как народный бюджет, сначала надо создать для него юридическую основу.

С учетом особенностей нашего города правильнее было бы предусмотреть реализацию проектов жителей по частям Кохтла-Ярве. Части удалены друг от друга, у каждой свои потребности, в каждой жители лучше всего знают именно свои проблемы. И голосование должно проходить отдельно в каждой городской части, чтобы люди обсуждали и решали те вопросы, которые близки им.

Начинать формирование народного бюджета надо заблаговременно, чтобы к началу составления общего городского бюджета следующего года были определены проекты, принятые к финансированию.

Без сомнения, в каждой из городских частей люди выдвинут много предложений и, скорее всего, среди них будут такие, которые по той или иной причине невозможно реализовать - например, они не укладываются в сумму, которую может выделить город, или не соответствуют общей планировке. Поэтому необходимо провести предварительную оценку реальности всех предложений.