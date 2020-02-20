Чт, 20.02.2020
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Прокурор: судебное решение может создать прецедент

Дело Тийу Сепп и Нины Негласон, по словам прокурора Калмера Каська (в центре), не трудное - осложняют его обилие свидетелей и одновременная занятость судьи в организации работы суда.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Представляющий в так называемом судебном деле йыхвиских врачей гособвинение Калмер Каськ утверждает, что данный процесс не трудный, однако судебное решение может создать прецедент в вопросах, в которых сейчас судебной практики не особо много.

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- Это совершенно обычный процесс. Трудности скорее в том, что мы свидетелей планируем ведь заранее, но поскольку судьей является председатель Вируского уездного суда, у которого существуют и другие административные обязанности, то (тут я ни в коем случае не хочу бросать камень в огород уездного суда) это приводило к переделыванию списка свидетелей и отправке новых повесток, - ответил он на вопрос, является ли данный процесс трудным.

Может создать прецедент 

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