Прокурор: судебное решение может создать прецедент

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Это совершенно обычный процесс. Трудности скорее в том, что мы свидетелей планируем ведь заранее, но поскольку судьей является председатель Вируского уездного суда, у которого существуют и другие административные обязанности, то (тут я ни в коем случае не хочу бросать камень в огород уездного суда) это приводило к переделыванию списка свидетелей и отправке новых повесток, - ответил он на вопрос, является ли данный процесс трудным.