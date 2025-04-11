Телефонные мошенники успешно вооружились "аварийной схемой" и снова хорошо поживились

Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны расследует серию новых мошенничеств, в ходе которых пожилые и очень старые люди стали жертвами так называемой "аварийной схемы".

Так, 81-летняя женщина стала жертвой мошенника, который выдал себя за сотрудника полиции. Злоумышленник позвонил и представился следователем, сообщив, что ее внук якобы попал в аварию. Чтобы "уладить дело" пожилой женщине предложили заплатить деньги. Под давлением обмана она нашла дома 13000 евро, завернула их в полотенце по указанию звонившего и передала незнакомцу, который вскоре пришел к ее дверям.

Другая 84-летняя женщина тоже поверила звонящему, который утверждал, что ее дочь стала виновницей опять же ДТП. Лжеполицейский убедил пожилую женщину в том, что уголовное дело можно предотвратить, если срочно заплатить крупную денежную сумму. Вскоре к ее дому подошел курьер, которому жертва обмана отдала 5000 евро наличными.

В еще одном случае жертвой обмана стала 87-летняя женщина. Ей позвонил мужчина, представившийся врачом, и сообщил, что ее дочь якобы получила травмы в ДТП и нуждается в срочной операции. Под предлогом спасения жизни родственницы злоумышленник отправил "помощника" к женщине домой. Не заподозрив подвоха, пенсионерка передала ему 5000 евро наличными, но вскоре и она тоже поняла, что стала жертвой преступной схемы.

Наконец, неизвестный преступник позвонил 95-летней женщине, тоже представившись врачом. Он рассказал, что ее сын и невестка якобы попали в аварию. Сын якобы сбил беременную женщину, а его жене требуется срочная операция. Чтобы решить "проблему", звонивший потребовал крупную сумму и попросил указать домашний адрес. Вскоре к дому пожилой женщины подошел мужчина, которому она передала 9300 евро наличными.

По всем описанным случаям полиция завела уголовные дела и выясняет обстоятельства.