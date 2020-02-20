Чт, 20.02.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Люганузеская школьная реформа проведена не будет

Если план волостного управления пройдет, то для Люганузеской и Майдлаской школ установят минимальный предел учащихся, и если их станет меньше, то двери школы закроют.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Люганузеская волость, полгода грозившая сократить свою школьную сеть, закрывает только школу в Сонда и Майдласкую школу по интересам, но устанавливает для школ то минимальное количество детей, при котором двери учебного заведения не закроют.

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Образованная для упорядочения люганузеской школьной сети комиссия, от которой волостной старейшина Виктор Рауам ждал к понедельнику конкретных предложений, с которыми можно было бы выйти перед волостным собранием, договорилась только о том, что закрыться могли бы Сондаская школа и Майдлаская школа по интересам, а остальные школы должны по крайней мере в следующем учебном году работать по-прежнему.

Нет политической опоры 

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