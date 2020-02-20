Люганузеская школьная реформа проведена не будет

Люганузеская волость, полгода грозившая сократить свою школьную сеть, закрывает только школу в Сонда и Майдласкую школу по интересам, но устанавливает для школ то минимальное количество детей, при котором двери учебного заведения не закроют.
Образованная для упорядочения люганузеской школьной сети комиссия, от которой волостной старейшина Виктор Рауам ждал к понедельнику конкретных предложений, с которыми можно было бы выйти перед волостным собранием, договорилась только о том, что закрыться могли бы Сондаская школа и Майдлаская школа по интересам, а остальные школы должны по крайней мере в следующем учебном году работать по-прежнему.