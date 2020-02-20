Люганузеская школьная реформа проведена не будет

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Образованная для упорядочения люганузеской школьной сети комиссия, от которой волостной старейшина Виктор Рауам ждал к понедельнику конкретных предложений, с которыми можно было бы выйти перед волостным собранием, договорилась только о том, что закрыться могли бы Сондаская школа и Майдлаская школа по интересам, а остальные школы должны по крайней мере в следующем учебном году работать по-прежнему.