ПЕРЕДОВИЦА: Сдерживающее влияние выборов

Люганузеская волость является в Ида-Вирумаа исключительной из-за своей школьной сети. После административной реформы 2017 года возникшее после объединения новое самоуправление в одночасье стало хозяином пяти общеобразовательных школ. Этого явно много для волости с населением в 8600 человек. Рассматривавший упорядочение школьной сети анализ порекомендовал волости сохранить только одну основную школу.
Хотя образовательный ландшафт Люганузеской волости довольно исключителен для уезда, обусловленная уменьшением числа учеников школьная реформа не обошла также другие самоуправления. Строительство госгимназий в Йыхви и Кохтла-Ярве закрыло все другие гимназии, такой же сценарий может ждать Нарву. Над Ийзакуской гимназией знак вопроса висит уже много лет.
Вот и в Авинурме, в 2017 году в ходе административной реформы вышедшем из Ида-Вирумаа и примкнувшем к Муствеэ, кипят сейчас образовательные страсти, ведь Муствеэ хочет и там закрыть гимназию. Однако авинурмесцы против этого и хотят объединиться теперь и вовсе с Винниской волостью, что в Ляэне-Вирумаа.
Если вернуться к Люганузе, то тамошнее волостное управление еще приходит в себя после "кровавой" битвы с коллективом кивиылиской школы и общиной из-за истории с увольнением директора. Наверняка это тоже служит одним из факторов, почему не отваживаются сейчас сделать более кардинальные шаги. К тому же до местных выборов осталось всего полтора года. В других маленьких самоуправлениях, очевидно, тоже не решатся в преддверии выборов затевать серьезные реформы. Однако после 2022 года в наших школах можно ждать больших изменений.