ПЕРЕДОВИЦА: Сдерживающее влияние выборов

Хотя образовательный ландшафт Люганузеской волости довольно исключителен для уезда, обусловленная уменьшением числа учеников школьная реформа не обошла также другие самоуправления. Строительство госгимназий в Йыхви и Кохтла-Ярве закрыло все другие гимназии, такой же сценарий может ждать Нарву. Над Ийзакуской гимназией знак вопроса висит уже много лет.

Вот и в Авинурме, в 2017 году в ходе административной реформы вышедшем из Ида-Вирумаа и примкнувшем к Муствеэ, кипят сейчас образовательные страсти, ведь Муствеэ хочет и там закрыть гимназию. Однако авинурмесцы против этого и хотят объединиться теперь и вовсе с Винниской волостью, что в Ляэне-Вирумаа.