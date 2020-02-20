Создание агропарка рядом с электростанциями может спасти сланцевую промышленность

Через десять лет в магазине можно будет купить зеленый огурец, который был выращен с использованием выделяющегося при производстве сланцевой электроэнергии углекислого газа, который сейчас является причиной того, почему электростанции остановились, а в сланцевой промышленности исчезла тысяча рабочих мест. Возможным это станет в случае, если по соседству с Аувереской электростанцией удастся построить агропарк, использующий углекислый газ.
Созревший в целевом учреждении "Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus" (IVIA) план предусматривает строительство рядом с Аувереской электростанцией завода, осуществляющего связывание углерода, и агропарка на выработанных территориях разреза "Narva" на площади примерно 1500 гектаров.