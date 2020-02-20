Чт, 20.02.2020
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Создание агропарка рядом с электростанциями может спасти сланцевую промышленность

Этот снимок сделан в теплице ида-вируского хуторянина Ааре Вента. В Аувереском агропарке планируются гигантские теплицы площадью четыре гектара, которые должны занять в общей сложности 500-1000 гектаров.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Через десять лет в магазине можно будет купить зеленый огурец, который был выращен с использованием выделяющегося при производстве сланцевой электроэнергии углекислого газа, который сейчас является причиной того, почему электростанции остановились, а в сланцевой промышленности исчезла тысяча рабочих мест. Возможным это станет в случае, если по соседству с Аувереской электростанцией удастся построить агропарк, использующий углекислый газ.

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Созревший в целевом учреждении "Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus" (IVIA) план предусматривает строительство рядом с Аувереской электростанцией завода, осуществляющего связывание углерода, и агропарка на выработанных территориях разреза "Narva" на площади примерно 1500 гектаров.

Углекислый газ направят в теплицы

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