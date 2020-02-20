Вокаский банный марафон и празднование Масленицы состоятся в любую погоду

Программа празднования Масленицы начнется у Вокаского спортхолла в 11.00. Желающие смогут прокатиться верхом на лошадях из зоопарка Пяйте, помериться силами в перетягивании каната и поучаствовать в эстафетном беге в ластах. В программе также значатся различные игры на ловкость. "Отсутствие снега - не проблема: нужно действовать согласно обстоятельствам", - сказал руководитель в сфере спорта тойлаского волостного спортивно-культурного центра Андрус Лехисметс.

В 12.00 дадут старт второму вокаскому банному марафону. Если год назад команды перебегали из одной бани в другую по льду запрудного озера Вока и после каждого сеанса парения окунались в прорубь, то нынче их ждут совсем другие условия.

Погреться можно будет в девяти банях, две из них разместятся в Вокаском спортхолле, остальные - вокруг пруда. В двух местах расстояние между банями возможно преодолеть на лодке. "Те, кто переплывет, заслужит титул железного человека", - пообещал главный судья и один из руководителей Вируского спортклуба Юхан Нейланд.

В ассортименте бань на этот раз представлены как бани на колесах, бани-бочки, так и баня-палатка. Правила состязания гласят, что в следующую баню можно отправиться после того, как вся команда из трех человек окунулась в воду по подбородок. Из тех участников, которые зарегистрировались индивидуально, команды составят перед стартом; плата за участие - 5 евро с человека.