АО "Hoolekandeteenused": нарвские городские власти дискриминируют людей с особыми потребностями

Госпредприятие "Hoolekandeteenused" протестует против проводимого нарвскими городскими властями опроса, в ходе которого интересуются, где можно позволить жить людям с особыми потребностями. В Кохтла-Ярве такой же проект - дом для 24 человек с особыми психическими потребностями - прошел без противостояния горожан и осуществляется в микрорайоне.
АО "Hoolekandeteenused" обратилось к Нарвскому горуправлению в июле прошлого года, желая построить в городе дом для людей с особыми психическими потребностями, являющихся уроженцами Нарвы.