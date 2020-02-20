АО "Hoolekandeteenused": нарвские городские власти дискриминируют людей с особыми потребностями

В новых строящихся для людей с особыми психическими потребностями домах имеются четыре квартиры. В каждой проживают по шесть человек, которым круглые сутки помогает социальный работник.

Госпредприятие "Hoolekandeteenused" протестует против проводимого нарвскими городскими властями опроса, в ходе которого интересуются, где можно позволить жить людям с особыми потребностями. В Кохтла-Ярве такой же проект - дом для 24 человек с особыми психическими потребностями - прошел без противостояния горожан и осуществляется в микрорайоне.