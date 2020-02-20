Чт, 20.02.2020
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АО "Hoolekandeteenused": нарвские городские власти дискриминируют людей с особыми потребностями

В новых строящихся для людей с особыми психическими потребностями домах имеются четыре квартиры. В каждой проживают по шесть человек, которым круглые сутки помогает социальный работник.

ФОТО: Hoolekandeteenused

Госпредприятие "Hoolekandeteenused" протестует против проводимого нарвскими городскими властями опроса, в ходе которого интересуются, где можно позволить жить людям с особыми потребностями. В Кохтла-Ярве такой же проект - дом для 24 человек с особыми психическими потребностями - прошел без противостояния горожан и осуществляется в микрорайоне.

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АО "Hoolekandeteenused" обратилось к Нарвскому горуправлению в июле прошлого года, желая построить в городе дом для людей с особыми психическими потребностями, являющихся уроженцами Нарвы.

Нарвское горуправление начало на этой неделе опрос, который, по оценке АО "Hoolekandeteenused", дискриминирует людей с особыми потребностями и противоречит Конституции, поскольку начинается с вопроса: "Можно ли разрешить строительство попечительского дома для людей с психическими нарушениями вблизи жилых домов, лечебных и культурных учреждений, магазинов и других общественных мест?".

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