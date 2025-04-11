Спикер Рийгикогу участвовал в Украине в памятном мероприятии в честь третьей годовщины кровавой трагедии в Буче

По словам Хуссара, три года назад весь мир шокировали опубликованные в СМИ фотографии из освобожденного от российских захватчиков маленького города Буча. "Кровавая резня в Буче стала символом ужасов российской агрессии - это место, где было совершено крупнейшее в 21-м веке преступление против человечества", - сказал он.

31 марта 2022 года, когда украинские войска освободили находящийся вблизи Киева город Бучу, на месте были обнаружены тела десятков гражданских лиц, подвергшихся истязаниям и убитых российскими захватчиками, а также массовые захоронения с сотнями жертв. Хуссар вспомнил, что в апреле того же года парламент Эстонии был одним из первых, кто признал деятельность Вооруженных сил Российской Федерации в военной агрессии против Украины геноцидом против украинского народа.

Хуссар подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за совершенные в Украине преступления агрессии и военные преступления и следующим важным шагом должна стать инициация процесса создания специального трибунала при Совете Европы для расследования преступления агрессии. Кроме того, Хуссар подчеркнул, что Россия должна компенсировать ущерб, причиненный Украине.

По словам Хуссара, в прошлом году Эстония первой из государств Европы приняла закон, позволяющий использовать для возмещения нанесенного Украине войной ущерба замороженные на основании международных санкций активы российских лиц. Он отметил, что в ЕС размещено замороженных российских активов на сумму более 200 миллиардов евро, и их следует использовать теперь во благо Украины.

- Цели Путина не изменились - он хочет захватить всю Украину, хочет создать буферную зону за пределами России и в конечном итоге попытается разрушить европейскую архитектуру безопасности. Результат этой войны имеет экзистенциальное значение для Европы. Как Украина, так и Европа нуждаются во всеобъемлющем, справедливом и прочном мире, основанном на международном праве, территориальной целостности и суверенитете, - подчеркнул Хуссар.