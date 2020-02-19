Ида-вирумааским деятелем года стала Маре Роозилехт

Маре Роозилехт активно выступала за эстоноязычное образование в Ида-Вирумаа. Во многом благодаря ее упорной деятельности Министерство образования было вынуждено изменить свой прежний взгляд на Кохтла-Ярвескую гимназию, благодаря чему была сформирована замечательная сильная школа. Под руководством Маре Роозилехт начало деятельность также Вирумааское образовательное общество.

На своей основной работе она действовала во имя сохранения и укрепления прикладного высшего образования в Ида-Вирумаа. Часто выступая в республиканских медиа, она указывала на проблемы Ида-Вирумаа, искала пути их решения и меняла отношение остальной Эстонии к региону, а также помогала обращать внимание на важность технических наук.

- Смело можно сказать, что деятельность Маре Роозилехт в 2019 году заложила основу языкового переворота в Ида-Вирумаа, а также придала веры и надежды людям как региона, так и всей Эстонии, - отметил один из выдвинувших ее кандидатуру на звание деятеля года Виктор Андреев, добавив, что собственным примером Роозилехт доказала, что смелые высказывания и крепкая вера помогают сплотить общину и достичь на первый взгляд невозможного.

Выбранного номинантом на звание деятеля года члена правления ЦУ "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа" Теэта Куусмика отметили за ознакомление инвесторов с уездом. Благодаря его активной деятельности Ида-Вирумаа хорошо знают в бизнес-кругах и тут создавались предприятия также в ситуации, когда некоторые внешние факторы этому не благоприятствуют.

Выбранный номинантом на звание деятеля года Николай Бурдаков десятки лет руководит нарвской футбольной жизнью. Венцом этого стало завоевание в прошлом году командой "Narva Trans" кубка Эстонии - после 18-летнего перерыва. Команда "Narva Trans" постоянно приносила Нарве больше республиканской известности, чем любой другой коллектив. В руководимом им клубе тренируются также сотни детей.