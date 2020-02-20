Титановые производства Мирослава Пеньковского оказались в шаге от банкротства

В той же Нарве на Мирослава Пеньковского зарегистрировано ТОО "TMT-Fasteners". Там, согласно регистру на конец 2019 года, пять более высоко оплачиваемых работников, получающих или получавших в среднем более тысячи в месяц. Налоговые долги накоплены на сумму 5283 евро, и более половины суммы - неуплаченный соцналог. В отношении нее заявление о банкротстве не рассматривается.

"Мы держимся"

"Северное побережье" пыталось получить напрямую от Мирослава Пеньковского информацию о состоянии его предприятий в Нарве и о дальнейшей судьбе работников. Предприниматель в какой-то момент написал в ответном сообщении, что перезвонит, но этого пока так и не произошло. Известно, что Пеньковский с адвокатами был в Таллинне, рабочие будни у него напряженные.

Сейчас на Пеньковского в Нарве работают около 200 человек. В Эстонской кассе по безработице сообщили, что к ним не поступало оттуда информации о возможных коллективных сокращениях.

В нарвской конторе Пеньковского его заместитель и помощница Диана Бис заверила, что работа на нарвских предприятиях идет в обычном режиме. Более того, все уверены, что так будет и дальше. "Все проблемы будут решены господином Пеньковским, он все для этого делает", - сказала заместитель.

- Я могу сказать, что он из штанов выпрыгивает, чтобы сделать так, чтобы все было хорошо, - Бис не раз повторила эту фразу.

По словам Дианы Бис, сегодня на предприятиях все деньги тратятся на погашение долгов по зарплатам: "У нас многие, кто совсем в бедственном положении, получают по две зарплаты в месяц".

Трудовой костяк, по словам Бис, в основном сохраняется, а решают увольняться чаще молодые кадры. "Мы относимся к трудностям с пониманием. Мы все знаем, как хорошо у нас было, какие премии и подарки мы получали от шефа, и мы держимся".

Можно ли и другим предпринимателям также, как Мирославу Пеньковскому, накопить 4-миллионный налоговый долг перед государством?

Отвечает ведущий специалист службы взыскания долгов Налогово-таможенного департамента МАЙЛА ХЕЙЛЕ:

- Важно иметь в виду, что действующее законодательство не позволяет давать информацию о ведущихся производствах или даже о том обстоятельстве, ведется ли производство. Это значит, что хотя налоговый управляющий может активно заниматься востребованием налоговой задолженности, выполнение соответствующих действий не видно общественности. Но мы подтверждаем, что налоговый управляющий уделяет повышенное внимание всем предприятиям, имеющим долги.

Налоговый управляющий обязан заниматься взысканием всех долгов, что мы и делаем. Мы используем все предоставленные нам законом средства, начиная с ареста банковских счетов, определяя, какие дальнейшие действия будут наиболее целесообразными. В ситуации, когда у лица возникает налоговая задолженность и это вызвано временными платежными трудностями и лицо само пытается найти возможности для погашения долгов, к налоговому управляющему, как правило, обращаются с ходатайством о рассрочке по уплате этого долга. При необходимости налоговый управляющий требует залог в качестве обеспечения по рассрочке. Но если платежные трудности приобретают долговременный характер, налоговый управляющий обращается к судебному исполнителю для реализации принадлежащего лицу имущества. Также коммерческие объединения, испытывающие платежные трудности, могут сами инициировать, например, процедуру санации для оздоровления предприятия. Если платежные трудности перестают быть временными и становятся постоянными, за этим уже следуют предупреждение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве и соответствующее заявление в суд.