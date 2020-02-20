Титановые производства Мирослава Пеньковского оказались в шаге от банкротства

Вируский уездный суд рассмотрит пакет заявлений банка "Luminor" о признании банкротами четырех фирм, принадлежащих импозантному иностранцу Мирославу Пеньковскому. На кону оказалась судьба нескольких расположенных в Нарве технологичных производств, задолжавших только эстонскому государству уже более четырех миллионов евро. При этом в конторе фанатично верят: "Шеф все решит".
Мирослав Пеньковский - 63-летний немецкий бизнесмен польского происхождения, чьи производства сконцентрированы с 1993 года в Эстонии, а именно в промышленном квартале Нарвы, между улицами Линда и Суур-Агули.
Продукция предприятий Пеньковского известна в мире под торговым знаком "Trinon Titanium". Головной офис "Trinon Titanium GmbH" расположен в Карлсруэ (Германия).
К 2015 году на Пеньковского работали в Нарве приблизительно 300 человек, и уже тогда начиналось неладное с долгами по зарплатам и налогам.
По состоянию на сегодняшний день, суммарный долг только по налогам у пяти эстонских фирм Мирослава Пеньковского составляет без малого 4,2 миллиона евро. Предприниматель пока не договорился с Налогово-таможенным департаментом о рассрочке погашения, то есть перспективы туманны.
"Северное побережье" спросило в Налогово-таможенном департаменте Эстонии - почему в их лице государство допустило накопление столь больших долгов? Пресс-служба департамента отказала в ответе.
- Я не могу комментировать, почему ранее не требовали платить налоги от конкретного предприятия, - говорит руководитель пресс-службы Геа Отса. - Мы не можем комментировать про какое-либо конкретное предприятие, закон запрещает - налоговая тайна.
Банк "Luminor" тоже имеет проблемные финансовые требования к четырем фирмам Пеньковского, что стало причиной для обращения банка в суд с заявлениями о банкротстве этих фирм. Пресс-служба банка не сочла возможным сообщить "Северному побережью" детали данного конкретного дела.
- Можем подтвердить, что заявление о банкротстве банк никогда не подаcт с легкостью, и прежде этого мы всегда пробуем найти выход из положения другими путями, - сказал пресс-представитель "Luminor" Карел Ханни.
Суд планирует рассмотреть заявления банка 25 февраля.
Бизнес-империя
На именованном инициалами хозяина предприятии "MP & Partners Engineering", по данным на конец 2019 года, оставалось 90 работников. Налоговые задолженности составляют на сегодня суммарно 1896238 евро, из которых больше миллиона - неуплаченный государству социальный налог. По косвенным признакам, сейчас на предприятии зарплаты если и выплачиваются, то мало или нерегулярно.
На предприятии "Micro-Fix", по последним имеющимся данным, 77 работников. Сумма накопившихся долгов - 1511859 евро, из которых около 900 тысяч по соцналогу. Оценочная средняя зарплата на этом предприятии - в районе минимальной.
На предприятии "PM-Titanium", по последним имеющимся данным, 24 работника. Выплаты зарплат минимальны, налоговые долги накоплены на 270055 евро, из них по соцналогу - более 154 тысяч.
Три вышеперечисленных взаимоинтегрированных предприятия Пеньковского специализируются на производстве высокоточных изделий из титана. Например, лезвия для медицинских скальпелей, детали и крепежи имплантатов, включая стоматологических, и т.д. Также в Нарве производились детали для автомобильной промышленности, например, части тормозов "Audi" и "Lamborghini".
Четвертая предбанкротная фирма Пеньковского - ТОО "PI Engineering" - держит в штате, как видно из регистра, только двух работников, а зарплаты у них минимальные или уже вовсе не выплачиваются. Это подразделение бизнес-империи Пеньковского занимается управлением недвижимостью и прочей вспомогательной деятельностью. На это юридическое лицо записаны семь объектов недвижимости в Нарве - промышленные здания и пара квартир, включая апартаменты Пеньковского на нарвской улице Мальми. Налоговых долгов фирма накопила на 503182 евро, из которых по налогу с оборота - 429871 евро.
В той же Нарве на Мирослава Пеньковского зарегистрировано ТОО "TMT-Fasteners". Там, согласно регистру на конец 2019 года, пять более высоко оплачиваемых работников, получающих или получавших в среднем более тысячи в месяц. Налоговые долги накоплены на сумму 5283 евро, и более половины суммы - неуплаченный соцналог. В отношении нее заявление о банкротстве не рассматривается.
"Мы держимся"
"Северное побережье" пыталось получить напрямую от Мирослава Пеньковского информацию о состоянии его предприятий в Нарве и о дальнейшей судьбе работников. Предприниматель в какой-то момент написал в ответном сообщении, что перезвонит, но этого пока так и не произошло. Известно, что Пеньковский с адвокатами был в Таллинне, рабочие будни у него напряженные.
Сейчас на Пеньковского в Нарве работают около 200 человек. В Эстонской кассе по безработице сообщили, что к ним не поступало оттуда информации о возможных коллективных сокращениях.
В нарвской конторе Пеньковского его заместитель и помощница Диана Бис заверила, что работа на нарвских предприятиях идет в обычном режиме. Более того, все уверены, что так будет и дальше. "Все проблемы будут решены господином Пеньковским, он все для этого делает", - сказала заместитель.
- Я могу сказать, что он из штанов выпрыгивает, чтобы сделать так, чтобы все было хорошо, - Бис не раз повторила эту фразу.
По словам Дианы Бис, сегодня на предприятиях все деньги тратятся на погашение долгов по зарплатам: "У нас многие, кто совсем в бедственном положении, получают по две зарплаты в месяц".
Трудовой костяк, по словам Бис, в основном сохраняется, а решают увольняться чаще молодые кадры. "Мы относимся к трудностям с пониманием. Мы все знаем, как хорошо у нас было, какие премии и подарки мы получали от шефа, и мы держимся".
Можно ли и другим предпринимателям также, как Мирославу Пеньковскому, накопить 4-миллионный налоговый долг перед государством?
Отвечает ведущий специалист службы взыскания долгов Налогово-таможенного департамента МАЙЛА ХЕЙЛЕ:
- Важно иметь в виду, что действующее законодательство не позволяет давать информацию о ведущихся производствах или даже о том обстоятельстве, ведется ли производство. Это значит, что хотя налоговый управляющий может активно заниматься востребованием налоговой задолженности, выполнение соответствующих действий не видно общественности. Но мы подтверждаем, что налоговый управляющий уделяет повышенное внимание всем предприятиям, имеющим долги.
Налоговый управляющий обязан заниматься взысканием всех долгов, что мы и делаем. Мы используем все предоставленные нам законом средства, начиная с ареста банковских счетов, определяя, какие дальнейшие действия будут наиболее целесообразными. В ситуации, когда у лица возникает налоговая задолженность и это вызвано временными платежными трудностями и лицо само пытается найти возможности для погашения долгов, к налоговому управляющему, как правило, обращаются с ходатайством о рассрочке по уплате этого долга. При необходимости налоговый управляющий требует залог в качестве обеспечения по рассрочке. Но если платежные трудности приобретают долговременный характер, налоговый управляющий обращается к судебному исполнителю для реализации принадлежащего лицу имущества. Также коммерческие объединения, испытывающие платежные трудности, могут сами инициировать, например, процедуру санации для оздоровления предприятия. Если платежные трудности перестают быть временными и становятся постоянными, за этим уже следуют предупреждение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве и соответствующее заявление в суд.