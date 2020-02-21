Катри Райк: перенесем столицу Эстонии в Йыхви?

Один местный энергетик посчитал, что столица страны должна быть перенесена в Йыхви. Идеи, которые на первый взгляд даже кажутся сумасшедшими, несомненно, приветствуются и ведут нас вперед. Но не всем идеям суждено когда-либо воплотиться в жизнь. Кроме того, каждая идея нуждается в деньгах и в убежденном, а порой и немного сумасшедшем предводителе.

Жители Ида-Вирумаа десятилетиями слышат разные идеи. Но местные жители, которые на самом деле не вовлечены в их обсуждение, чувствуют беспокойство. Или даже рассержены.

Разговоры о нынешнем низком уровне безработицы в Эстонии далеки от реалий Ида-Вирумаа. Помимо обнадеживающих лозунгов политики выдвигают пугающие предложения: переезжайте, раз так все сложилось! Подобные мысли могут прийти в голову только в Таллинне.

И даже таких идей не возникло бы без фонда справедливого перехода. Касательно этого фонда нам известно лишь предложение Европейской комиссии, которое еще далеко от решения.

В то же время информационный шум чрезвычайно высок. Говорится лишь о 125 миллионах евро, но это неправда, и политики, разумеется, это знают. К этим 125 миллионам дважды добавится сумма как минимум в 1,5 раза больше из Европейского социального фонда и регионального фонда. Правда, в Таллинне эти деньги уже распределены между министерствами и внутри министерств, и никто особо не хочет слышать о перераспределении.

Полученная от Европейского союза сумма будет увеличена за счет самофинансирования и составит около 500 миллионов евро. Добавятся также выгодные кредиты, которые планируются на сумму более 50 миллиардов, а не миллионов евро, для всего Европейского союза в течение десяти лет.

Поэтому утверждения о "копейках" явно неверны. Важно следить, чтобы эти деньги были распределены не по всей Эстонии, а именно в Ида-Вирумаа, для которого они и предназначены.

Местный шахтер (наконец-то выяснили, что шахтеров не 60000 и даже не 6000, а 2800) не готов стать стартап-предпринимателем. Он также не хочет работать на предприятии индустриального парка, где зарплата вдвое меньше.

Шахтеры и все остальные занятые в сланцевой промышленности люди надеются, скорее, на завод масел и завод по переработке сланцевого масла. Но решения по их постройке затягиваются.

Люди из сланцевого сектора сами хорошо понимают, что не всем хватит места на этих заводах. Все меньше и меньше говорят о сланцевой энергетике и ее будущем. И в этом не виноваты ни эстонское государство, ни руководство того или иного предприятия. Рынок и налоги убили сланцевую энергетику. Жители Тарту, Таллинна, Вильянди и Пярну не хотят платить больше за электроэнергию только ради того, чтобы люди, занимающиеся производством электроэнергии в Ида-Вирумаа, имели работу и зарабатывали себе на хлеб.

Чтобы сохранить Ида-Вирумаа и его жителей, нам, наконец, нужна единая рабочая программа.

Если у человека в секторе сланцевой промышленности больше нет работы, он предпочел бы устроиться на большое предприятие, где мог бы получать такую же зарплату, как получает сейчас. Именно такой чудесный завод видится в мечтах людям, которым нужна работа.

Считается, что в случае необходимости государство сможет покрыть разрыв в заработной плате до достижения работником пенсионного возраста. В сланцевом секторе главенствует четкая позиция: ни одно рабочее место не должно быть потеряно, если ему на замену не создали новое.

Чтобы сохранить Ида-Вирумаа и его жителей, нам, наконец, нужна единая рабочая программа. И для этого сейчас уникальный момент: упомянутый выше фонд справедливого перехода требует наличия четкого плана. Без такого плана мы не сможем использовать деньги и в Ида-Вирумаа ничего не изменится.

Я верю, что впереди нас ждет время, когда здесь будет прекрасно жить. Я рекомендую своим друзьям инвестировать в квартиру в Йыхви, Нарве или даже в Силламяэ.

Время изменится, и Ида-Вирумаа станет популярным. Это случится, если централизованный в Таллинне процесс принятия решений по Ида-Вирумаа изменится и пути сообщения будут налажены.