ПЕРЕДОВИЦА: Ида-Вирумаа в государстве и государство в Ида-Вирумаа

Тем не менее недавнее прошлое принесло неприятные сюрпризы, заставившие здешних людей озадаченно смотреть в сторону политиков. Драматические перемены в сланцевой промышленности, неспособность государства понять здешние проблемы образования и адекватно реагировать на них, продолжающееся драматическое сокращение населения, слабая способность правоохранительной системы выступить против коррупции там, где она действительно процветает. Это лишь небольшой перечень тех вещей, которые показывают: болевые рецепторы государственной нервной системы в Ида-Вирумаа работают плохо.

Если министр экономики стоит перед здешними людьми и утверждает, что никакого закрытия сланцевой энергетики нет, в то время как работу уже потеряли более тысячи связанных с этим сектором людей и сланцевые станции стоят; если министр образования не понимает проблем здешних эстонских школ и местные общины ведут публичные сражения с политиками, которые их даже слушать не хотят; если государство и финансовые учреждения сделали банковские правила настолько суровыми, что планирующим рабочие места в Ида-Вирумаа зарубежным инвесторам под предлогом угрозы отмывания денег не разрешают открыть здесь даже расчетный счет, то все это только укрепляет во мнении, что все связанные с Ида-Вирумаа действия и обещания правительства - это во многом имитация и болтовня, фиговым листком для которой пытаются приспособить текст под названием "Ида-вирумааская программа деятельности".