Вирумаа достоин лучшего

Позитивные моменты остаются в тени негативных. По собственному опыту могу подтвердить, что прошлым летом для меня стала настоящим открытием Васкнарва и тамошний монастырь, а также Нарва-Йыэсуу. В последнем я снова оказался спустя сорок лет.

Силламяэ удивил чистотой и береговым променадом. Жители других регионов Эстонии всего этого не знают! К сожалению, достижения местных общин не преодолевают новостной порог в медиа. Хорошие вещи не продаются. Клики приносят скандалы.

На состоявшейся недавно в Таллинне туристической ярмарке один вирумааский предприниматель сказал: делай как хочешь и трать деньги, но одна плохая новость уничтожает работу нескольких лет. Похвальна деятельность друга Эстонии из Финляндии Пекки Линнайнена. Он сделал своим кровным делом пробуждение в северных соседях интереса к Нарве. Это должно нас радовать.

Туристы из России говорят о своих впечатлениях только в превосходной степени. Чистая природа, изумительное побережье Чудского и дремучие леса Алутагузе - это то, что очаровывает туриста из Санкт-Петербурга или Москвы. Мы сами не умеем это ценить, зато другие умеют. Именно этим Ида-Вирумаа должен привлекать неместных людей.

Простой житель Эстонии давно не понимает, что за кутерьма творится вокруг Айдуского ветропарка. Предприниматели Сынаялги прошлой осенью добились победы в Государственном суде и могут продолжать установку ветрогенераторов в Айду. Цель благородная: освободиться от сланцевой энергии. Как долго мы будем сжигать в топках Нарвских электростанций свое единственное значимое полезное ископаемое?

Осенью прошлого года Эстония присоединилась к соглашению Европейского союза о достижении климатической нейтральности. В ближайшие пару десятилетий мы должны в значительной степени избавиться от загрязнения. В Брюсселе премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что наше будущее - за зеленым образом жизни. Требуется сократить объем выбрасываемых в воздух вредных соединений и СО2. Если группа бизнесменов поставила цель развивать альтернативную энергетику - а ветропарки, несомненно, таковой являются, - то почему государство воюет с ними на всех фронтах?

О Вирумаа хотелось бы читать больше хороших новостей, а не о склоках в стиле Андреса и Пеару. Вокруг и так много негатива.

Министерство обороны апеллирует к тому, что ветрогенераторы будут мешать работе радара. Если речь идет о нашем келлавереском радаре, то он ведь находится на возвышенности Пандивере и оттуда до Айду добрых семьдесят километров. Неужели ветрогенераторы действительно настолько шумные, что сводят с ума радиолокационные устройства? Не верю. Не слышал, чтобы в ближайших окрестностях устанавливали какой-то новый радар, работа которого будет нарушена. Также не поступало сигналов от известных авиакомпаний, летающих над северо-восточной Эстонией - именно здесь проходит международный воздушный коридор до Азии и Санкт-Петербурга. В чем же все-таки дело? Обычный человек начинает думать совсем о другом.

Быть может, мы купили дешевый радар, ведь условия гостендера обязывают выбирать самое лучшее предложение исходя именно из дешевизны. Как известно, дешевая вещь некачественна и служит недолго. То же самое и с военными радарами. Возможно, в верхах пытаются что-то скрыть? Как бы то ни было, разъяснения Министерства обороны выглядят не самыми рассудительными. Многие из нас приземлялись на самолете в Копенгагене или Амстердаме. Все побережье Дании и берег Северного моря усеяны ветропарками. Ветрогенераторов тысячи, там они не мешают ни движению военных и гражданских самолетов, ни работе противоракетных комплексов.

Датчане и нидерландцы каждый день проводят у себя на побережье тренировочные полеты истребителей, и я не встречал в медиа новости о том, чтобы из-за какого-то ветрогенератора произошел инцидент. А что если мы действительно купили плохой радар? У дураков и нужно отбирать деньги и обводить их вокруг пальца. Или же о развитии парка ветрогенераторов в Айду прежде договорились с кем-то другим, кто остался без лакомого кусочка и теперь вставляет палки в колеса? Наше государство неприлично богато и выбрасывает деньги с самолета на ветер. Если Сынаялги потребуют у государства возмещения ущерба, нанесенного их бизнесу, то сумма может достичь сотен миллионов. Из-за провальной аптечной реформы государству уже сейчас грозит требование размером более 100 миллионов. Всех этих сумм, которые придется выплачивать в будущем, много, и эти деньги мы могли бы с умом потратить в других сферах.