ВИДЕО: Кохтла-Ярвеская гимназия и Славянская основная школа вместе отметили день рождения Эстонии

В полдень на стадионе Славянской основной школы собрались коллективы обеих школ, детвора из местных детских садов, горожане, чтобы отметить день рождения Эстонии.

- Это исторический момент, когда так много людей празднуют день рождения Эстонской Республики здесь, на стадионе Славянской основной школы Кохтла-Ярве, - сказал директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур.

Директор государственной гимназии, которая начала свою деятельность минувшей осенью, сказал, что новая школа привнесла в Кохтла-Ярве поддержку, духовный свет и помощь в том, чтобы наши молодые люди могли стать полправными гражданами Эстонии, которые гарантируют нам мир и счастье.

После торжественного акта на территории гимназии и Славянской основной школы прошла оружейная выставка, на которой можно было ознакомиться с бронемашинами, пулеметами, стрелковым оружием и солдатским обмундированием. Участники праздника угостились солдатским супом и булочками.

Кульминацией торжественного акта под открытым небом должен был стать пролет трех самолетов Военно-воздушных сил Эстонии, входящих в состав сил НАТО, к которому директор гимназии Хендрик Агур пригласил приобщиться и другие школы Вирумаа и Харьюмаа. Но погодные условия на авиационной базе Эмари помешали самолетам НАТО принять участие в торжественном акте.