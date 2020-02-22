Метеослужба предупреждает: штормовой ветер дойдет до Ида-Вирумаа

По данным метеослужбы, в Ида-Вирумаа в субботу днем усилится южный, юго-западный ветер, порывы 20-24 м/с. Начиная с середины дня осадки в виде дождя и мокрого снега станут сильными.

Условия на дорогах могут очень быстро ухудшаться

По сообщению Центра управления движением, в субботу из-за осадков и сильного ветра условия на дорогах могут очень быстро ухудшаться, к тому же на проезжую часть могут падать деревья или ветки.

Спасательный департамент рекомендует

Перед штормом

Подберите предметы, которые могут улететь со двора под воздействием сильного ветра.

Припаркуйте автомобиль в гараже.

Закройте все двери и окна.

Учитывайте возможные перебои с электричеством. Зарядите аккумулятор мобильного телефона, возьмите фонарик и т.д.

Позаботьтесь о наличии питьевой воды, продуктов питания, аккумуляторов и автомобильного топлива.

Во время шторма