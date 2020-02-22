Сб, 22.02.2020
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Метеослужба предупреждает: штормовой ветер дойдет до Ида-Вирумаа
Рекомендации Спасательного департамента

В декабре 2013 года разбушевавшийся в Йыхви штормовой ветер повалил деревья и перевернул мусорные контейнеры.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Метеослужба сделала этим утром предупреждение второго уровня относительно Ида-Вирумаа, что означает, что погода становится опасной.

По данным метеослужбы, в Ида-Вирумаа в субботу днем усилится южный, юго-западный ветер, порывы 20-24 м/с. Начиная с середины дня осадки в виде дождя и мокрого снега станут сильными.

Условия на дорогах могут очень быстро ухудшаться

По сообщению Центра управления движением, в субботу из-за осадков и сильного ветра условия  на дорогах могут очень быстро ухудшаться, к тому же на проезжую часть могут падать деревья или ветки.

Спасательный департамент рекомендует

Перед штормом

  • Подберите предметы, которые могут улететь со двора под воздействием сильного ветра.
  • Припаркуйте автомобиль в гараже.
  • Закройте все двери и окна.
  • Учитывайте возможные перебои с электричеством. Зарядите аккумулятор мобильного телефона, возьмите фонарик и т.д.
  • Позаботьтесь о наличии питьевой воды, продуктов питания, аккумуляторов и автомобильного топлива.

Во время шторма

  • Оставайтесь в помещении.
  • Никуда не едьте на автомобиле. Если ехать необходимо, заправьте автомобиль и возьмите с собой заряженный мобильный телефон.
  • При движении на автомобиле выберите подходящую скорость. Не забывайте, что на дороге могут быть препятствия в виде упавших предметов.
  • В случае сильного дождя остановите автомобиль на обочине и включите огни.
  • Держитесь дальше от оборванных линий электропередачи. Сообщите об этом в "Elektrilevi" по номеру телефона 1343 году, в случае опасности для жизни - по номеру телефона 112 Центра тревоги.
  • В случае получения травмы или непосредственной опасности звоните по номеру телефона 112.

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