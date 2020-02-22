Метеослужба предупреждает: штормовой ветер дойдет до Ида-Вирумаа
Метеослужба сделала этим утром предупреждение второго уровня относительно Ида-Вирумаа, что означает, что погода становится опасной.
По данным метеослужбы, в Ида-Вирумаа в субботу днем усилится южный, юго-западный ветер, порывы 20-24 м/с. Начиная с середины дня осадки в виде дождя и мокрого снега станут сильными.
Условия на дорогах могут очень быстро ухудшаться
По сообщению Центра управления движением, в субботу из-за осадков и сильного ветра условия на дорогах могут очень быстро ухудшаться, к тому же на проезжую часть могут падать деревья или ветки.
Спасательный департамент рекомендует
Перед штормом
- Подберите предметы, которые могут улететь со двора под воздействием сильного ветра.
- Припаркуйте автомобиль в гараже.
- Закройте все двери и окна.
- Учитывайте возможные перебои с электричеством. Зарядите аккумулятор мобильного телефона, возьмите фонарик и т.д.
- Позаботьтесь о наличии питьевой воды, продуктов питания, аккумуляторов и автомобильного топлива.
Во время шторма
- Оставайтесь в помещении.
- Никуда не едьте на автомобиле. Если ехать необходимо, заправьте автомобиль и возьмите с собой заряженный мобильный телефон.
- При движении на автомобиле выберите подходящую скорость. Не забывайте, что на дороге могут быть препятствия в виде упавших предметов.
- В случае сильного дождя остановите автомобиль на обочине и включите огни.
- Держитесь дальше от оборванных линий электропередачи. Сообщите об этом в "Elektrilevi" по номеру телефона 1343 году, в случае опасности для жизни - по номеру телефона 112 Центра тревоги.
- В случае получения травмы или непосредственной опасности звоните по номеру телефона 112.