Историк и краевед Александр Опенко: "Я рассказываю живую историю о реальных людях"

- При вашей любви к театру в вашей жизни был собственный сценический опыт?

- Нет, к сожалению, в моей жизни не было никакой театральной студии. Я учился в Нарве в Пяхклимяэской гимназии - и у нас был замечательный классный руководитель Надежда Николаевна Леонтьева, которая каждый месяц возила нас в Санкт-Петербург в театр, часто в Большой драматический театр (БДТ). Когда это происходит так регулярно и часто, театр становится частью тебя, прививается театральная культура - это очень большое благо.

- Втайне все же мечтаете испытать себя на настоящей сцене?

- Нет, по той же самой причине: театр, сцена - это места, где многое зависит не от тебя самого. Ты и твой партнер можете выложиться на двести процентов, но всегда будут рамки пьесы и режиссерского видения, которые сведут твои усилия на нет. В подобных условиях я просто расстроюсь и запала станет меньше.

- Как вы пришли к изучению нарвской истории?

- Очень долгий период - школа и университет - у меня была просто история, и некоторые мои друзья, тоже нарвские ребята, были даже большими краеведами, нежели я. Однако многие из тех, кто читают и знают больше меня, порой не могут рассказывать об этом другим. В какой-то момент, заразившись интересом к истории Нарвы, я придумал рассказывать о ней другим. Помню, подумал тогда, что вот кругом говорят, что в Нарве все плохо и отсюда все уезжают, а историю и истории вообще никому не продать - неинтересно, дескать, вот я и занялся этим. Оказалось, всё глупости, просто надо правильно подойти к вопросу истории, она у нас богатая и насыщенная огромным количеством событий, рассказывать можно бесконечно.

Какие-то вещи я собирал для себя примерно с начала 2000-х, но вот собирательством именно историй я занялся сравнительно недавно - с 2012 года.

- С этими историями у вас получается хорошо потому, что они где-то на поверхности, или вы просто умеете правильно копать?

- Многие истории, да, лежат на поверхности. Приведу пример.

Я сам ничего не знал о связи графа Дракулы и Нарвы, а сейчас это стало такой ходовой темой, о которой даже в Би-би-си сделали сюжет. Было так: обратилась в нарвский туристический центр одна женщина из США - исследователь романа Брэма Стокера про графа Дракулу. У центра не было об этом никаких данных, и они переправили запрос на меня. Я тогда тоже ничего еще не знал, но решил восполнить пробел. Начал изучать электронные архивы, публикации - и потихонечку собрал эту историю, как граф Дракула был связан с Нарвой...

- Сколько в этой литературной истории выдуманного, а сколько фактов?