Сотни людей собрались рано утром в Валасте, чтобы отпраздновать день рождения Эстонии

В Ида-Вирумаа принято начинать празднование дня рождения Эстонии на рассвете, с восходом солнца, торжественным поднятием государственного флаг у самого высокого водопада Эстонии - водопада Валасте. Этой традиции уже 17 лет.

И этим утром сотни людей собрались в Валасте, несмотря на порывистый ветер и дождь.

Сине-черно-белый флаг был поднят в сопровождении государственного гимна Эстонии, который исполнила ученица Кохтла-Ярвеской гимназии Пипи Трийну Ныммисте.

Волостной старейшина Тойла Эве Эаст подчеркнула, что большое количество собравшихся в Валасте людей подтверждает: эстонцы - сплоченный народ. "Эстонец терпелив, эстонец понимает - в любую погоду, проглядывает ли он солнце из-за облаков, это не столь важно. Мы чувствуем надежное плечо рядом", - сказала она.

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хенрик Агур вспомнил своих дедушек, которые родились в начале прошлого столетия и в июне 1941 года оба были депортированы в Сибирь, где погибли в тюремном лагере. "Но они прожили счастливые двадцать лет при первой свободной Эстонии", - сказал он и добавил, что сегодняшняя Эстония - это именно то, что его деды желали своим детям и внукам.

- Сегодня момент истины и уважения друг к другу, когда мы все хотим стать лучше, можем оценить, что было и какой ценой получена наша свобода. Мы все терпимые и прекрасные люди, независимо от того, какой у нас родной язык, какой у нас трудовой и жизненный путь, сказал Агур.