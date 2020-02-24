ВИДЕО и ГАЛЕРЕЯ: В Тойла открыта скульптура Константина Пятса

- Я прикасался к Пятсу и разговаривал с ним. Скульптура очень хорошая, похожая на Пятса, - похвалил коренной житель деревни Пюхайыэ краевед Олав Валлимяэ, не желая бросать камни в скульптора из Йыхви.

Такого же мнения придерживается и коренной житель деревни Конью Юри Эльяс, которому скульптура очень понравилась и который сожалел лишь о том, что не поддержал финансово ее создание. "Только сейчас я узнал, что частные лица тоже могли оказывать поддержку. Что ж, я поддерживаю морально", - сказал пришедший на открытие пожилой господин.

Эстер и Юри Габриэль, коренные жители Тойла, были среди почти 100 человек, которые откликнулись на призыв Общества просвещения и культуры Тойлаской волости внести свой вклад в создание первой статуи президента Эстонии. "Я бы сказал, что это суровый Пятс", - отметил Юри Габриэль. "Мне он кажется очень натуральным", - подтвердила его супруга Эстер и добавила, что в их домашнем архиве сохранились оригинальные фотографии того времени и радостного президента можно увидеть только на снимках, где он запечатлен у бассейна во время отдыха с внуком.

Член правления Общества просвещения и культуры Тойлаской волости Леа Ранд сказала, что поддерживающих создание скульптуры Константина Пятса было много, но нашлись и такие, кто говорил: "Какой смысл устанавливать статую предателю, который продал Эстонское государство?". "Историю не перепишешь, и мне лично очень приятно, что именно в свой день рождения Пятс вернулся в Оруский парк".