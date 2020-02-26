Гостям праздника по случаю дня рождения Эстонии вручили светоотражатели в национальных цветах

Выступление-сюрприз подготовили городские танцоры в инвалидных колясках из некоммерческого объединения "Матвейка". Одним из самых трогательных был момент, когда танцоры-колясочники вместе с танцевальным кружком "Päikeseratas" из Нарвской эстонской гимназии и танцевальной группой Нарвского эстонского общества "Värtnad" исполнили танец под песню "Eesti muld ja Eesti süda" из золотого фонда композиций ансамбля "Ruja".

- Выступления "Матвейки" так растрогали, что у всех на глаза навернулись слезы, - поделилась впечатлениями член правления Нарвского эстонского общества Кайри Йоханнес.

В качестве общей песни исполнили композицию "Mu isamaa armas", из танцев вместе сплясали "Kaks sammu sissepoole". После программы гостей ждал кофейный стол с традиционными эстонскими закусками и праздничный торт.

Одним из самых трогательных был момент, когда танцоры-колясочники вместе с танцевальным кружком Нарвской эстонской гимназии "Päikeseratas" и танцевальной группой Нарвского эстонского общества "Värtnad" исполнили танец "Eesti muld ja Eesti süda". ФОТО: Илья Смирнов