Чт, 27.02.2020
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Гостям праздника по случаю дня рождения Эстонии вручили светоотражатели в национальных цветах

На праздновании дня рождения Эстонии в Нарвской эстонской гимназии сюрпризом было выступление городских танцоров в инвалидных колясках из некоммерческого объединения "Матвейка".

ФОТО: Илья Смирнов

Нарвское эстонское общество и Нарвская эстонская гимназия устроили душевный праздник в честь дня рождения Эстонской Республики со всем, что в таком случае полагается: речи, песни и танцы, праздничный торт и подарки.

Выступление-сюрприз подготовили городские танцоры в инвалидных колясках из некоммерческого объединения "Матвейка". Одним из самых трогательных был момент, когда танцоры-колясочники вместе с танцевальным кружком "Päikeseratas" из Нарвской эстонской гимназии и танцевальной группой Нарвского эстонского общества "Värtnad" исполнили танец под песню "Eesti muld ja Eesti süda" из золотого фонда композиций ансамбля "Ruja".

- Выступления "Матвейки" так растрогали, что у всех на глаза навернулись слезы, - поделилась впечатлениями член правления Нарвского эстонского общества Кайри Йоханнес.

В качестве общей песни исполнили композицию "Mu isamaa armas", из танцев вместе сплясали "Kaks sammu sissepoole". После программы гостей ждал кофейный стол с традиционными эстонскими закусками и праздничный торт.

Одним из самых трогательных был момент, когда танцоры-колясочники вместе с танцевальным кружком Нарвской эстонской гимназии "Päikeseratas" и танцевальной группой Нарвского эстонского общества "Värtnad" исполнили танец "Eesti muld ja Eesti süda".

ФОТО: Илья Смирнов

Все 120 гостей получили в подарок светоотражатели в национальных цветах, изготовленные вручную членом Нарвского эстонского общества Ириной Веэремяэ. "Ведь самое большое богатство государства - это его народ. И если народ оберегают и защищают, то все хорошо. Так что каждый участник получил в подарок толику чувства безопасности", - пояснила Кайри Йоханнес.

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