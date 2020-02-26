ОПРОС: Обоснованна ли борьба с потеплением климата?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Янек ПАХКА: - В таком виде, как сейчас, точно нет. Скорее, сегодняшние действия являются следствием лоббизма немногочисленных зеленых фирм с целью продвижения своего бизнеса за счет общественных средств. Наше государство в данном случае действует очень неудачно, в особенности по отношению к Ида-Вирумаа.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Айли ПУСС: - Конечно, обоснованна. Мы все видим, что климат теплеет и наша жизненная среда за несколько десятилетий изменилась. Другой вопрос, являются ли применяемые у нас меры самыми лучшими. Вместо того чтобы поступать взвешенно, руководствуясь крестьянской мудростью, мы склонны впадать в крайности.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Пирет ВЯЙНСАЛУ: - Я за. Да, поначалу кажется, что это делается за счет множества обычных людей. Но нельзя забывать, что последствия потепления климата самым болезненным образом затрагивают именно бедную часть населения. Богатые и в этом случае смогут занять наиболее благоприятные для проживания места.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Марко МИТТ: - Стихийные силы природы, такие как цунами и лесные пожары, тоже наносят большой ущерб климату, и они случались и тогда, когда люди еще жили на деревьях. Но планете всегда удавалось восстановиться самостоятельно. Думаю, что сегодняшние меры в действительности по большому счету ничего не изменят.