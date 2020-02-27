ВРЕМЯ: В Кивиыли боксировали за звание чемпиона Вирумаа

В результате чемпионские звания достались молодежи - в некоторых случаях весьма неожиданно. Например, в легчайшей весовой категории начинающий боксер Пийк ("Wõitleja") легко стал чемпионом из-за случившегося с кандидатом в олимпийскую команду Анником несчастья: в самом начале соревнований у него начались сильные судороги в обеих ногах. ("Põhja Kodu", 19 февраля 1940 г.)

Святой князь Александр Невский назван дипломатом

Православные нарвитяне вчера поклонились частице мощей Святого Благоверного князя Александра Невского. Святыня побывала в Нарве, следуя по пути из Санкт-Петербурга в Таллинн.

- Святой князь сегодня пришел не с мечом, а как миротворец, - отметил епископ Выборгский Назарий, сопровождающий святыню. Он вместе с епископом Нарвским Лазарем возглавил молебен в нарвском Воскресенском соборе. - Я желаю, чтобы эта святыня действительно помогла до конца урегулировать то, что, может быть, еще случается в молодых независимых государствах.

- Как некогда он воевал против пришедших из этих краев крестоносцев, так теперь пусть послужит на этой земле как великий дипломат. Еще не все улеглось после развала нашего общего государства, но мы надеемся и видим, что все идет к лучшему. Дай Бог, чтобы эта святыня помогла здесь. Пусть эта частица мощей помогает и на этой земле обрести полную правду. Правда человеческая бывает изменчивая, а правда Божья - та настоящая, которая может умирить и может наладить отношения со всеми людьми, - также сказал епископ Назарий по завершении молебна.

Частица мощей в специальной шкатулке была выставлена для поклонения нарвитян в течение четырех часов.