Чт, 27.02.2020
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ОДИН ВОПРОС: Почему вы покинули фракцию волостного собрания "Jõhvi - Meie Kodu"?

Андрей Оямяэ.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Давний член и руководитель фракции Йыхвиского волостного собрания "Jõhvi - Meie Kodu" (связанной с одноименным избирательным союзом, руководимым Николаем Осипенко), административный руководитель Йыхвиского спортхолла Андрей Оямяэ сообщил на прошлой неделе, что выходит из фракции.

Член Йыхвиского волостного собрания АНДРЕЙ ОЯМЯЭ: 

- Я не хочу об этом говорить. Зачем? Я решил, что побуду какое-то время в волостном собрании один, тогда посмотрим, что дальше. В спортхолле продолжу работать и выполнять свои обязанности. По крайней мере поначалу.

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