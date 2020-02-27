ОДИН ВОПРОС: Почему вы покинули фракцию волостного собрания "Jõhvi - Meie Kodu"?

Давний член и руководитель фракции Йыхвиского волостного собрания "Jõhvi - Meie Kodu" (связанной с одноименным избирательным союзом, руководимым Николаем Осипенко), административный руководитель Йыхвиского спортхолла Андрей Оямяэ сообщил на прошлой неделе, что выходит из фракции.
Член Йыхвиского волостного собрания АНДРЕЙ ОЯМЯЭ:
- Я не хочу об этом говорить. Зачем? Я решил, что побуду какое-то время в волостном собрании один, тогда посмотрим, что дальше. В спортхолле продолжу работать и выполнять свои обязанности. По крайней мере поначалу.