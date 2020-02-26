Питерцы привезут в Нарву Довлатова и "Короля Лира"

Во второй раз в Днях петербургского театрального искусства участвует знаменитый театр "Мастерская" Григория Козлова, уже знакомый нарвской публике, поскольку на открытии нарвского театрального центра "Свободная сцена" он показал спектакль по мотивам комедии Александра Вампилова "Старший сын".

Зрел почти пять лет

Впервые в Нарве выступит созданный Львом Эренбургом "Небольшой драматический театр", который покажет "Короля Лира" (4 марта). Премьера этого спектакля состоялась только в декабре прошлого года и это первая постановка по пьесе Уильяма Шекспира в данном театре. Речь идет о свойственной Эренбургу постановке по методу этюдов, творческий процесс создания которой длился почти пять лет.

- В долгосрочной лаборатории делают много этюдов, среди которых в итоге и выбирают самые важные. Не знаю, много ли там осталось от Шекспира, но речь наверняка об интересной постановке - все работы Эренбурга очень интересные, - говорит исполнительный руководитель "Свободной сцены" Мярт Меос, услышавший о планах "Лира" Эренбурга еще в 2003 году, когда режиссер приезжал с мастер-классом в Эстонию.

1 и 2 марта независимое театральное объединение "Невидимый театр" представит постановку Семена Серзина "Довлатов. Невидимая книга". "Семен - молодой режиссер, которому особенно удаются спектакли по материалам произведений советских писателей. "Довлатов" интересен по форме. Этот спектакль-квартирник, основанный на записных книжках Сергея Довлатова, покажут в кафе нарвского театрального центра "No2", где публики помещается мало, однако это очень интересная и правдивая постановка, очень рекомендуемая петербургскими театральными критиками", - знакомит Меос.

Редчайшая возможность

Дни петербургского театрального искусства откроет 29 февраля уже выступавший прежде в Нарве Театр на Васильевском, который на сей раз сыграет известную пьесу Александра Островского "Гроза". "Я уверен, что эта постановка будет очень популярной у нарвитян", - находит Меос.

В программу входили также "Сцены из супружеской жизни", которые должен был показать 1 марта театр Анатолия Праудина "Балтийский дом", но, к сожалению, это спектакль отменяется из-за болезни артиста.