МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 24.04-01.05 Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 24 апреля по 1 мая.
КУЛЬТУРА
Четверг, 24 апреля
* В Ийзакуском народном доме в 11.00 - "Naksitrallid", спектакль Курессаареского театра. Обычный билет - 10 евро, билет для ребенка, сидящего на коленях взрослого, - 4 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 12.00 и 18.00 - "Täpiline lugu või 101 dalmaatsia koera" / "Пятнистая история, или 101 далматинец", спектакль танцевального театра "Polly" (на русском языке). Билет - 12 евро, семейный билет - 50 евро.
* В Нарвской ратуше в 18.00 - концерт аккордеонной музыки. Выступают "Abja Accordion Band" и ансамбль аккордеонистов Нарвской музыкальной школы "Üllatus". Почетным гостем вечера станет Антс Таул - легенда эстонской музыки, преподаватель игры на волынке и эстонской гармошке, руководитель ансамбля "Torupill". Вход бесплатный.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - ''Minu lugu'', концертное представление Яана Тятте. Билет - 30-35 евро.
Пятница, 25 апреля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Lumevangis" / "В снежном плену", спектакль Театра комедии. Билет - 23-25 евро.
Суббота, 26 апреля
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Tare-tareke" / "Терем-теремок", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 13 евро, дети до 3-х лет, сидя на коленях у взрослого, - бесплатно.
* В Кивиылиском народном доме в 12.00 - "Laulupesa", детско-юношеский вокальный конкурс Люганузеской волости. Принимают участие дети и молодежь 3-17-ти лет.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: "Pilla-palla muinasjutud", 2. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - "Не разорвать, не разрубить времен связующую нить...", концерт, посвященный 30-летию Общества русской культуры города Кохтла-Ярве. Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "Прекрасное далеко", концерт, посвященный 50-летию ансамбля "Веселые нотки". Билет - 7 и 15 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - Уку Сувисте, "Amik Guerra Quintet" (Лихтенштейн) и "Albaluna" (Португалия). Билет - 15-20 евро.
Воскресенье, 27 апреля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в танцевальном зале на II этаже в 13.00 - "Kevadine kantrimosaiik" / "Весенняя мозаика в стиле кантри", концерт группы лайн-танца для сеньоров "A.C.D.". Гости программы - коллективы из Кохтла-Нымме, Кивиыли и Нарвы. Tанцевальные мастер-классы. Вход свободный.
* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - Томми Кэш, "5MIINUST" и "Puuluup", wavvyboi (Голландия). Билет - 24-54 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Oleme 18-aastased, aga mitte tõsised" / "Нам 18, но это не значит, что мы серьезные", отчетный концерт танцевальной студии "Step Up". Билет - 6 евро.
СПОРТ
Четверг, 24 апреля
* В Нарве на парковке у тропы здоровья Пяхклимяэ в 18.00 в рамках недели бега - бесплатная беговая тренировка с Ингой Даниловой.
* В Силламяэ на тропе здоровья в 18.00 в рамках недели бега - бесплатная беговая тренировка с Арно Казенийтом.
Пятница, 25 апреляl
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная баскетбольная лига: "Toila" - БК "HITO" / "Elvarem".
Суббота, 26 апреля
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - командный чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.
* В Доме спорта Кохтла-Ярве в шахматном зале на 3-м этаже в 10.30 - 7-й этап серийного соревнования СК "Диагональ" по быстрым шахматам. Информация: https://maleliit.ee/kalender/.
* В Нарве на парковке у тропы здоровья Пяхклимяэ в 11.00 в рамках недели бега - бесплатная беговая тренировка с Ингой Даниловой.
* В Силламяэ на тропе здоровья в 12.00 - обучение скандинавской ходьбе, в 13.00 - Кубок Эстонии по ходьбе.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - XVIII международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Юрия Кудряшова; день первый.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Legion" (Таллинн).
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" (Кохтла-Ярве) / "Järve jalgpallikool" - ФК "Otepää".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Nõmme United U21".
Воскресенье, 27 апреля
* В Нарве на парковке по ул. Ааза, 4 в 9.00 в рамках недели бега - бесплатная беговая тренировка с Ксенией Вихриной.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - Кубок Вока по петанку; дуплет. Информация: http://petanque.planet.ee/kundapetank.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторинаа. Приглашаются команды из трех человек. Команды должны зарегистрироваться до 26 апреля: merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 12.00 - XVIII международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Юрия Кудряшова; день второй.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - "NJK Electra" (Тарту).
Понедельник, 28 апреля
* В Ийзакуской гимназии в 19.30 - народная баскетбольная лига: БК "HITO" / "Elvarem" - "Toila".
Вторник, 29 апреля
* В Силламяэской библиотеке в 16.00 "KOMPASS MTÜ" и Аллен Аллет приглашают вас принять участие в викторине, которая откроет серию познавательных игр "Этот удивительный мир". Традиции, удивительные открытия, культура народов мира - все это ждет вас на первой игре.
Четверг, 1 мая
* В Силламяэ на тропе здоровья в 12.00 - Силламяэский велопробег: велозаезды для детей и взрослых, аттракционы.
РАЗНОЕ
Четверг, 24 апреля
* В Тудулиннаском общественном доме в 14.00 - встреча с поэтессой и драматургом Вирве Осила.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы: советское время ((1940) 1944-1991). Лектор Мадис Туудер. Лекция на эстонском языке. Бесплатно.
* В поселке Таммику в Доме шахтера в 17.30 - домашний университет: в гостях - Райт Калда, летный инструктор, бывший генеральный директор Департамента авиации, ярый фанат авиации, имеющий опыт работы в качестве члена совета директоров авиакомпании и менеджера крупной компании по техническому обслуживанию самолетов. В плату за участие (5 евро) входит кофе и пирожные. Подробности - на странице "Kaevuri maja" в "FB" или по тел. 515 0818.
Суббота, 26 апреля
* От Пагари до Сетумаа с 9.00 до 17.00 - день открытых кладовок Улицы причудской еды. Подробности - на странице мероприятия в "FB".
* В Нарва-Йыэсуу у маяка в 10.00 - толока "Teeme ära!" / "Сделаем!".
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - зажигательная вечеринка "Весна с приветом", где обычная суббота превращается в микс веселья, музыки и настоящей чумачечей весны. Тебя ждет встреча с чудаковатыми, но обаятельными персонажами, прикольные конкурсы, номера от танцоров и певцов и, конечно, танцевальный угар под лучшие хиты в стиле диско. Информация по тел. 5668 4792.
Воскресенье, 27 апреля
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Бронирование. Информация по тел. 332 2008.
Вторник, 29 апреля
* В Кохтла-Ярве в конференц-зале Ярвеского дома здоровья в 17.00 - дискуссионная группа для пациентов, перенесших инсульт, и их близких. Консультируют специалисты. Беседа будет проходить на эстонском и русском языках, в ней также можно будет принять участие онлайн (ссылка - на странице больницы в "Facebook"). Информация по тел. 5694 6132.
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - празднование международного дня танца. Концерт и мастер-классы для детей, молодежи и взрослых. Бесплатно.
Среда, 30 апреля
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссионный клуб любителей книг: полуденное обсуждение "Naljakuu aprill" / "Апрель - месяц шуток".
Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное.
NB! Следующая страница "Досуг" выйдет во вторник, 29 апреля. Предварительную информацию о мероприятиях, которые пройдут с 29 апреля по 8 мая, необходимо отправить до субботы, 26 апреля, по адресу электронной почты: diana@pohjarannik.ee.