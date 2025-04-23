МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 24.04-01.05 Куда пойти в будни и на выходных

* В Нарве на парковке у тропы здоровья Пяхклимяэ в 11.00 в рамках недели бега - бесплатная беговая тренировка с Ингой Даниловой.

Снимок иллюстративный. Фото: iStock

* В Силламяэ на тропе здоровья в 12.00 - обучение скандинавской ходьбе, в 13.00 - Кубок Эстонии по ходьбе.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - XVIII международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Юрия Кудряшова; день первый.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Legion" (Таллинн).

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" (Кохтла-Ярве) / "Järve jalgpallikool" - ФК "Otepää".

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Nõmme United U21".

Воскресенье, 27 апреля

* В Нарве на парковке по ул. Ааза, 4 в 9.00 в рамках недели бега - бесплатная беговая тренировка с Ксенией Вихриной.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - Кубок Вока по петанку; дуплет. Информация: http://petanque.planet.ee/kundapetank.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторинаа. Приглашаются команды из трех человек. Команды должны зарегистрироваться до 26 апреля: merle.pikhoff@alutagusevald.ee.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 12.00 - XVIII международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Юрия Кудряшова; день второй.