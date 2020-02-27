В Йыхви начались работы по реновации главной улицы

В Йыхви во вторник развернулись реновационные работы на Нарвском шоссе, которые по первоначальному плану должны были начаться еще прошлой осенью.
По первоначальному плану строительные работы на Нарвском шоссе должны были начаться еще осенью; до конца прошлого года надеялись также уложить первый слой асфальта. Однако когда начало работ затянулось и поздней осенью стало ясно, что работы по асфальтированию выполнять уже нецелесообразно, решили начать с обновления коммуникаций. Но потом отказались и от этого плана, найдя, что это неразумно, поскольку движение оказалось бы нарушено на всю зиму.