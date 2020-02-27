В Йыхви начались работы по реновации главной улицы

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По первоначальному плану строительные работы на Нарвском шоссе должны были начаться еще осенью; до конца прошлого года надеялись также уложить первый слой асфальта. Однако когда начало работ затянулось и поздней осенью стало ясно, что работы по асфальтированию выполнять уже нецелесообразно, решили начать с обновления коммуникаций. Но потом отказались и от этого плана, найдя, что это неразумно, поскольку движение оказалось бы нарушено на всю зиму.