Чт, 27.02.2020
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В Йыхви начались работы по реновации главной улицы

Во вторник на Нарвском шоссе начались работы по фрезерованию асфальта, на первом этапе обновят также водяные и канализационные трассы.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В Йыхви во вторник развернулись реновационные работы на Нарвском шоссе, которые по первоначальному плану должны были начаться еще прошлой осенью.

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По первоначальному плану строительные работы на Нарвском шоссе должны были начаться еще осенью; до конца прошлого года надеялись также уложить первый слой асфальта. Однако когда начало работ затянулось и поздней осенью стало ясно, что работы по асфальтированию выполнять уже нецелесообразно, решили начать с обновления коммуникаций. Но потом отказались и от этого плана, найдя, что это неразумно, поскольку движение оказалось бы нарушено на всю зиму.

Движение на улице продолжится 

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