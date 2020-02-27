Миротворцева чуть ли не каждую неделю бьет рекорды Эстонии

Миротворцева на 35 секунд улучшила установленный год назад на таком же соревновании в Минске рекорд Эстонии. Спортсменка, которой всего 17 лет, уже девять раз улучшала рекорды Эстонии в ходьбе на разные дистанции. Сейчас ей принадлежат пять рекордов Эстонии для взрослых.

В хорошей форме, несмотря на недомогание

На соревновании с сильным составом участников, на котором выступают юниоры до 20 лет из 11 стран, Миротворцева заняла пятое место. Победившая турчанка Эвин Демир прошла дистанцию за время 22.40,3. Все четыре обогнавшие Миротворцеву девушки - на год старше ее.

Достойно внимания, что личный и одновременно рекорд Эстонии для взрослых, установленный тренирующейся в силламяэском "Калеве" под руководством Евгения Терентьева Миротворцевой на той же дистанции в наружных условиях, более чем на минуту лучше. Летом прошлого года на Европейском молодежном олимпийском фестивале в Баку Миротворцева победила, пройдя 5000 метров за 22.26,1.

На юниорском чемпионате Эстонии в позапрошлые выходные Миротворцева установила новый рекорд Эстонии для взрослых в ходьбе на 3000 метров - 13.20,23; это 20-й результат в мире в нынешнем сезоне в закрытых помещениях.

Установленные Екатериной Миротворцевой рекорды Эстонии для взрослых В ходьбе на 10000 м - 47.37,82 (2019)

В ходьбе на 10 км (по шоссе) - 48.05 (2019)

В ходьбе на 5000 м (в холле) - 23.31,1 (2020)

В ходьбе на 5000 м - 22.26,1 (2019)

В ходьбе на 3000 м (в холле) - 13.20,23 (2020) Эстонский союз легкой атлетики

В прошлое воскресенье она уверенно заняла первое место в ходьбе на такую же дистанцию на взрослом чемпионате Эстонии. Хотя юная силламяэска на прошлой неделе болела, ее результат оказался всего на 9 секунд слабее свежего рекорда.

Ида-Вирумаа досталось несколько медалей на чемпионате Эстонии

С показанным недавно в ходьбе на 5000 м временем Миротворцева уверенно завоевала бы также на взрослом чемпионате Эстонии серебро в мужском зачете. Завоевавшему серебряную медаль в мужском зачете одноклубнику Миротворцевой Артуру Дьячуку (ему всего 15 лет) потребовалось на прохождение такого же расстояния на полторы минуты больше. Бронзу завоевал представитель нарвского клуба "Narvic" Сергей Санников.

Серебро взрослого чемпионата Эстонии на дистанции 3000 м принесла силламяэскому "Калеву" тренирующаяся вместе с Миротворцевой Алла Шубина. Третьей после Миротворцевой и Шубиной стала представляющая кохтла-ярвеский клуб "Atleetika" Анна Типукина.

Боровшийся в прошлом сезоне с травмами и колебанием формы представляющий сейчас академический спортклуб Тартуского университета 21-летний уроженец Кохтла-Ярве Денис Шалкаускас в нынешнем внутреннем сезоне опять поднимается в элиту эстонских бегунов на средние дистанции. На чемпионате Эстонии он завоевал серебро в беге на 800 м (1.58,55), всего на 0,4 секунды отстав от царящего в последние годы в Эстонии в этом виде Расмуса Киселя.