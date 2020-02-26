Нарвские хоккеисты завоевали серебро на нынешнем чемпионате Эстонии

Хоккейная команда нарвской спортшколы "Paemurru" завоевала на нынешнем чемпионате Эстонии по хоккею серебро, а кохтла-ярвескому "Эвересту" пришлось довольствоваться четвертым - последним - местом.
В проходившем при участии четырех команд чемпионате Эстонии все участники встретились между собой шесть раз. Если в первой половине турнира лидировали нарвитяне, то в финальной части уверенно проявил свою силу тартуский "Välk 494". Ее подтвердила также игра последнего тура, в которой тартусцы сокрушили нарвитян со счетом 12:1.
Тарту набрал 29 очков, Нарва и таллиннский "Viking" - по девятнадцать, но большее число побед обеспечило серебро Нарве. На счету кохтла-ярвеского "Эвереста" 10 очков.
Среди основных деятелей тартуской команды были также несколько хоккеистов с ида-вирускими корнями. Например, кохтлаярвесец Василий Титаренко забросил за сезон 19 шайб и сделал 20 голевых передач. Закончивший несколько лет назад Йыхвискую гимназию и поигравший в промежутке в США Харри Колл забил восемь шайб и сделал три передачи.
Самым результативным у нарвитян стал ветеран команды Кирилл Ильин - 13 шайб и 16 передач.
Начавшему сезон с череды поражений кохтла-ярвескому "Эвересту" удалось в середине сезона, после прихода нескольких российских легионеров, одержать несколько побед, но этого не хватило, чтобы подняться на призовое место.
Хоккейный сезон продолжится Кубком, начинающимся 7 марта, когда в полуфинале на основании результатов турнира чемпионата встретятся Тарту и Кохтла-Ярве, а также Нарва и Таллинн. Чтобы выйти в финал, нужно выиграть две встречи. Нарва проведет две первые игры полуфинала в родном холле, а Кохтла-Ярве - на чужой площадке.