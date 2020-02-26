Нарвские хоккеисты завоевали серебро на нынешнем чемпионате Эстонии

В проходившем при участии четырех команд чемпионате Эстонии все участники встретились между собой шесть раз. Если в первой половине турнира лидировали нарвитяне, то в финальной части уверенно проявил свою силу тартуский "Välk 494". Ее подтвердила также игра последнего тура, в которой тартусцы сокрушили нарвитян со счетом 12:1.

Тарту набрал 29 очков, Нарва и таллиннский "Viking" - по девятнадцать, но большее число побед обеспечило серебро Нарве. На счету кохтла-ярвеского "Эвереста" 10 очков.

Среди основных деятелей тартуской команды были также несколько хоккеистов с ида-вирускими корнями. Например, кохтлаярвесец Василий Титаренко забросил за сезон 19 шайб и сделал 20 голевых передач. Закончивший несколько лет назад Йыхвискую гимназию и поигравший в промежутке в США Харри Колл забил восемь шайб и сделал три передачи.

Самым результативным у нарвитян стал ветеран команды Кирилл Ильин - 13 шайб и 16 передач.

Начавшему сезон с череды поражений кохтла-ярвескому "Эвересту" удалось в середине сезона, после прихода нескольких российских легионеров, одержать несколько побед, но этого не хватило, чтобы подняться на призовое место.