"HITO/Karjamaa" провел хорошую игру с лидером, но в итоге остался ни с чем

После двух четвертей, завершившихся со счетом 52:50 в пользу Таллинна, борьба за каждое очко продолжилась и в третьей четверти. Решающий отрыв столичная команда с более длинной скамейкой запасных создала в начале четвертой четверти и благодаря этой победе стала лидером первой лиги.