Чт, 27.02.2020
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"HITO/Karjamaa" провел хорошую игру с лидером, но в итоге остался ни с чем

Вейко Симм в последнем матче принес своей команде 31 очко, однако это не спасло от поражения.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Закрепившийся на последнем месте в первой эстонской баскетбольной лиге "HITO/Karjamaa" дал в Ласнамяэ бой лидеру лиги, команде "KA Tallinna Kalev/TSK", и тем не менее потерпел 16-е поражение в сезоне со счетом 96:112.

После двух четвертей, завершившихся со счетом 52:50 в пользу Таллинна, борьба за каждое очко продолжилась и в третьей четверти. Решающий отрыв столичная команда с более длинной скамейкой запасных создала в начале четвертой четверти и благодаря этой победе стала лидером первой лиги.

В команде "HITO/Karjamaa" суперигру провел Вейко Симм, который набрал 31 очко и сделал восемь подборов. Урмет Роозимяги добавил 19 очков.

За четыре тура до окончания основного турнира у "HITO/Karjamaa" две победы. От десятого места, спасающего от вылета из первой лиги, команду отделяют три победы.

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