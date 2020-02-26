"HITO/Karjamaa" провел хорошую игру с лидером, но в итоге остался ни с чем

Закрепившийся на последнем месте в первой эстонской баскетбольной лиге "HITO/Karjamaa" дал в Ласнамяэ бой лидеру лиги, команде "KA Tallinna Kalev/TSK", и тем не менее потерпел 16-е поражение в сезоне со счетом 96:112.
После двух четвертей, завершившихся со счетом 52:50 в пользу Таллинна, борьба за каждое очко продолжилась и в третьей четверти. Решающий отрыв столичная команда с более длинной скамейкой запасных создала в начале четвертой четверти и благодаря этой победе стала лидером первой лиги.
В команде "HITO/Karjamaa" суперигру провел Вейко Симм, который набрал 31 очко и сделал восемь подборов. Урмет Роозимяги добавил 19 очков.
За четыре тура до окончания основного турнира у "HITO/Karjamaa" две победы. От десятого места, спасающего от вылета из первой лиги, команду отделяют три победы.