ПЕРЕДОВИЦА: Люганузе в ожидании выборов

Месяц назад мы писали в передовице, что разгоревшийся в Люганузе еще в конце прошлого года школьный конфликт далеко не закончился, он продолжается до сих пор. Вернее, непосредственное нарушение школьной жизни разрешилось, однако его политическое влияние не прекращается.
Намеченное на четверг выражение недоверия Виктору Рауаму может пройти, а может и провалиться, в качестве же третьего варианта могут достичь того, что волостной старейшина сам подаст в отставку. Но тут вопрос уже не в Рауаме, а в люганузеской волостной власти в целом.
Ответственность за то, как поступили с коллективом Кивиылиской 1-й средней школы и местной общиной, бесспорно, ложится на всю нынешнюю коалицию, внутри которой тоже имело место разное отношение. Как можно прочитать в сегодняшней газете, председатель волостного собрания центрист Дмитрий Дмитриев не видит во всей этой истории ничего, кроме политической борьбы, очевидно, того же мнения придерживается вся местная Центристская партия. Внутри "Isamaa" такого единодушия нет, но есть понимание, что школьная война в Кивиыли нанесла ущерб всей волости, как то снижение доверия общины к местным властям вплоть до падения авторитета всей волости.
Однако как бы ни развивался процесс распределения власти в Люганузе, факт, что при таком составе сложно создать прочный и стабильный властный союз, а изменения могут принести только выборы, которые состоятся осенью будущего года. Можно предположить, что история с увольнением директора кивиылиской школы удостоится на этих выборах большого внимания. Не исключено даже, что она может стать определяющей результаты выборов темой. И это будет очередной урок того, что может случиться, если в отношении школы применяется политическое насилие, ведь в демократическом обществе избиратель всегда сильнее любой политической силы. И об этом политикам стоило бы помнить все время.