ПЕРЕДОВИЦА: Люганузе в ожидании выборов

Намеченное на четверг выражение недоверия Виктору Рауаму может пройти, а может и провалиться, в качестве же третьего варианта могут достичь того, что волостной старейшина сам подаст в отставку. Но тут вопрос уже не в Рауаме, а в люганузеской волостной власти в целом.

Ответственность за то, как поступили с коллективом Кивиылиской 1-й средней школы и местной общиной, бесспорно, ложится на всю нынешнюю коалицию, внутри которой тоже имело место разное отношение. Как можно прочитать в сегодняшней газете, председатель волостного собрания центрист Дмитрий Дмитриев не видит во всей этой истории ничего, кроме политической борьбы, очевидно, того же мнения придерживается вся местная Центристская партия. Внутри "Isamaa" такого единодушия нет, но есть понимание, что школьная война в Кивиыли нанесла ущерб всей волости, как то снижение доверия общины к местным властям вплоть до падения авторитета всей волости.