Чт, 27.02.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд
  • Северное побережье
  • Новости
  • Департамент окружающей среды призывает молодежь фотографировать проблемные стороны вирумааских водоемов

Департамент окружающей среды призывает молодежь фотографировать проблемные стороны вирумааских водоемов

Причина падения уровня воды в озере Курадиярв - деятельность человека.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Департамент окружающей среды объявил молодежный фотоконкурс "Paksult pahandust Virumaa vetes".

Бездеятельность, а также излишнее рвение людей принесли множество проблем вирумааским водоемам. 

- Ставшая ядовитой из-за отходов сланцевого производства река или попавший в западню за плотиной лосось могут показаться не лучшими фотообъектами. Однако именно таких снимков мы ждем на свой фотоконкурс, - сказала проектный руководитель отдела окружающей среды департамента Лийзи Маритс. 

Цель конкурса - показать и осознать, какой след оставила деятельность человека на водных системах Вирумаа.

- Образно говоря, чем уродливее ситуация в кадре, тем лучше, - отметила Маритс. 

На конкурс "Paksult pahandust Virumaa vetes" ждут снимки, сделанные 14-19-летними авторами; каждый участник может представить до двух фотографий. Отправить их надо по адресу: foto@keskkonnaamet.ee - до 1 ноября, указав название фото, время и место съемки, а также имя, возраст и контактные данные автора.

Работы будет оценивать жюри, которое оценит соответствие фото условиям конкурса, их технический уровень и творческий подход автора. Все присланные на конкурс фотографии опубликуют в галерее на домашней странице Департамента окружающей среды (первые уже можно увидеть там). 

Авторов лучших работ наградят двухдневными фотокурсами в 2021 году. 

Фотоконкурс является частью руководимого Министерством окружающей среды большого проекта "Life IP CleanEST", цель которого - улучшить состояние водоемов Ида- и Ляэне-Вирумаа.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ