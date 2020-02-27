Департамент окружающей среды призывает молодежь фотографировать проблемные стороны вирумааских водоемов

Бездеятельность, а также излишнее рвение людей принесли множество проблем вирумааским водоемам.

- Ставшая ядовитой из-за отходов сланцевого производства река или попавший в западню за плотиной лосось могут показаться не лучшими фотообъектами. Однако именно таких снимков мы ждем на свой фотоконкурс, - сказала проектный руководитель отдела окружающей среды департамента Лийзи Маритс.

Цель конкурса - показать и осознать, какой след оставила деятельность человека на водных системах Вирумаа.

- Образно говоря, чем уродливее ситуация в кадре, тем лучше, - отметила Маритс.

На конкурс "Paksult pahandust Virumaa vetes" ждут снимки, сделанные 14-19-летними авторами; каждый участник может представить до двух фотографий. Отправить их надо по адресу: foto@keskkonnaamet.ee - до 1 ноября, указав название фото, время и место съемки, а также имя, возраст и контактные данные автора.

Работы будет оценивать жюри, которое оценит соответствие фото условиям конкурса, их технический уровень и творческий подход автора. Все присланные на конкурс фотографии опубликуют в галерее на домашней странице Департамента окружающей среды (первые уже можно увидеть там).

Авторов лучших работ наградят двухдневными фотокурсами в 2021 году.