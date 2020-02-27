Заявления о банкротстве фирм Пеньковского рассмотрят позднее

Вируский уездный суд планировал 25 февраля рассмотреть в Нарве заявления банка "Luminor" о признании банкротами четырех предприятий-должников, принадлежащих Мирославу Пеньковскому.
"Заседания отложены, поскольку представитель должника болен", - сообщила "Северному побережью" пресс-представитель суда Майли Ыунааед.
Новая назначенная судом дата заседания - 17 марта.
Мирослав Пеньковский - 63-летний немецкий бизнесмен польского происхождения, чьи производства с 1993 года в Нарве, а головной офис в Карлсруэ (Германия). Предприятия специализируются на производстве высокоточных изделий из титана, как то лезвия для медицинских скальпелей, детали имплантатов, в том числе стоматологических, и т.д. Также производились малые детали для автомобилей. Сейчас на Пеньковского в Нарве работают около 200 человек.
О размере требований банка "Luminor" к эстонским фирмам Пеньковского прессе неизвестно, но известно, что налоговых долгов в сумме порядка 4,2 миллиона евро. "Северное побережье" подробно писало об этом неделей ранее.