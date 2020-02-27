Заявления о банкротстве фирм Пеньковского рассмотрят позднее

Мирослав Пеньковский - 63-летний немецкий бизнесмен польского происхождения, чьи производства с 1993 года в Нарве, а головной офис в Карлсруэ (Германия). Предприятия специализируются на производстве высокоточных изделий из титана, как то лезвия для медицинских скальпелей, детали имплантатов, в том числе стоматологических, и т.д. Также производились малые детали для автомобилей. Сейчас на Пеньковского в Нарве работают около 200 человек.