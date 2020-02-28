Госучреждения, связанные с сельским хозяйством и экологией, переезжают в общее здание

- В Йыхви мы с 2 марта будем находиться в государственном тематическом доме, где сосредоточились госучреждения, связанные как с сельским хозяйством, так и с окружающей средой, - сказал руководитель Идаского региона Департамента сельского хозяйства Лаури Кирс. - За пределами крупных населенных пунктов эти темы идут рука об руку, и теперь клиенты смогут получать связанные между собой услуги в одном месте.

К этому же дню в дом на улице Парги переедет также Йыхвиское бюро обслуживания PRIA; Ида-Вирумааский центр Идаского региона Ветеринарно-пищевого департамента переехал туда уже в эту пятницу.

Весной прошлого года, когда АО "Riigi Kinnisvara", как владелец прежнего дома окружающей среды, планировал курс обновления здания, руководитель Ида-Вируской службы Министерства финансов Тийт Салван назвал целью этого начинания расселить здание по улице Виру, 5 и перевести действующие в нем три ведомства в новое место.

Полной ясности о будущем принадлежащего "Riigi Kinnisvara" здания на улице Виру еще нет. Поскольку зданию уездного управления (ныне госдом) на Кесквяльяк предстоит крупный ремонт, то дом по улице Виру, 5 использовался бы в это время как замещающая площадь.

- Недвижимость на улице Виру большая, сейчас взвешивают возможность построить там дом государственного съемного жилья, - сказал Салван. - Поскольку вывод рабочих мест из Таллинна остается на повестке дня, то такие съемные квартиры могли бы дать толчок, чтобы некоторые люди приехали сюда вместе с семьей и осели тут.

С нынешним зданием на улице Виру сложнее - перестраивать его под квартиры неразумно, а офисных площадей в центре Йыхви и без того хватает.