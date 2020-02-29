"Раньше я думала, что баллотируюсь на местных выборах в последний раз. Но после всего того, что произошло, я твердо решила идти на выборы", - говорит бывший директор Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу, отстранение которой от должности по политическим причинам вызвало бурю негодования в местной общине и спровоцировало общереспубликанскую полемику на тему того, как защитить школы от местного политического насилия.