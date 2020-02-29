Похмелье после торжественных речей

Эстонской Республике - сто лет. Точнее, 102 года, но празднование сотого дня рождения длилось два года с такой интенсивностью, что каждый эстонский человек, если его внезапно разбудить, автоматически ответит: "Эстонии - сто лет!".

Я слышал от нескольких семей, как дети помладше спрашивают, почему на улицах города на столбах по-прежнему установлены большие световые украшения с логотипами EV100, хотя на самом деле на дворе уже EV102. Однако неделю назад их сняли, и теперь, наверное, было бы разумно заодно сделать перерыв в праздновании государственных годовщин и прочих официальных торжествах.

Для политиков - от президента до волостных старейшин - произнесение речи по случаю дня рождения отечества, поднятие сине-черно-белого флага и просмотр концерта в первом ряду, безусловно, являются отличной возможностью показать себя в позитивном контексте.

Помнится, в 2018 году конкретная подготовка к юбилею Эстонской Республики началась при премьер-министре Таави Рыйвасе. Грандиозные планы предусматривали плавный переход от первого председательства Эстонии в Европейском союзе к многочисленным церемониям по случаю годовщины, а от них, в свою очередь, к спурту до выборов в Рийгикогу в начале марта 2019 года. К сожалению, этой возможности (и места во главе правительственного стола) Партию реформ лишило смещение Эдгара Сависаара с поста руководителя Центристской партии.

Как председательство, так и торжества по случаю столетней годовщины Эстонии уплыли в руки поначалу растерявшегося от выпавшей ему чести и обязанностей нового председателя Центристской партии и премьер-министра Юри Ратаса.

Ратас быстро взял себя в руки, и сейчас можно сказать, что он, несомненно, ловко управляется c торжественной стороной роли премьер-министра. Вероятно, это наряду с международным общением на высшем уровне придаст ему мотивации и душевных сил, которых требует тяжелая и нескончаемая работа по удержанию коалиционного правительства на узкой дорожке.

Для политиков - от президента до волостных старейшин - произнесение речи по случаю дня рождения отечества, поднятие сине-черно-белого флага и просмотр концерта в первом ряду, безусловно, являются отличной возможностью показать себя в позитивном контексте.

Но, как мы недавно видели по выступлениям Ратаса и президента Керсти Кальюлайд 23 и 24 февраля в Тарту и Вильянди, многократное увеличение интенсивности составления и произнесения торжественных речей в конце концов начинает сказываться на их содержании. Один неожиданно выбрал в качестве лейтмотива необходимость "затянуть пояса" во всем, вторая повторила уже не раз рассмотренные любимые темы и добавила к ним черно-белую трактовку характеров Андреса и Пеару. И премьер-министр, и президент искали, но, кажется, не нашли.

Кстати, первая речь Ратаса в традиционном для премьер-министра формате 23 февраля в Тарту была совсем другой: простыми словами и короткими предложениями он по очереди "обласкал" все целевые группы. Были те, кто наморщил нос, но это умение - одна из сильных сторон нынешнего премьер-министра, и в этом он убедителен.

Контраст нынешним речам премьер-министра и президента составил впервые выступивший на параде в честь годовщины республики командующий Силами обороны Мартин Херем. Генерал-майор, подобно многим, увидел необходимость обратиться к далекому прошлому, чтобы отыскать в нем наставления, применимые к сегодняшней тревожной ситуации раскола общества. Образ, найденный им в воспоминаниях сражавшегося в Освободительной войне капрала Пауля Херманна, был метким и таким сильным, что этот отрывок стоит процитировать еще раз.

"Еды было немного, посуды тоже было мало. Однажды мне и другому солдату положили в одну миску на двоих какую-то кашу. Когда мы уселись в углу платформы, чтобы поесть, этот мужчина плюнул в миску, чтобы вся еда досталась ему. Я посмотрел ему в глаза, тоже плюнул в миску… и мы оба продолжили есть. Потом сели на поезд и задали жару врагу".

Здесь и добавлять ничего не надо, все понятно.

Вдобавок Херем не пренебрег возможностью отразить в ироничном ключе присущие обычным эстонским людям выражения: "Мы живем нормально /.../ Довольно хорошо!".