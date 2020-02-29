ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Виктор Рауам

В целом посыл волостного собрания таков, что тактика поведения волостного старейшины в период длившегося три месяца конфликта с Кивиылиской 1-й средней школой достойна одобрения. И сам Рауам тоже уверен, что ничего неправильного он не делал, ведь быстро же нашел исполняющего обязанности на место уволенного директора Хейди Уусталу. И забастовку учителей тоже удалось предотвратить.

Однако есть опасение, что этот топор войны еще долго не будет закопан. Хотя школьный мир внешне восстановлен и новый, подходящий коллективу школы директор утвержден, случившееся, очевидно, не скоро сотрется из памяти общины, как бы того ни хотелось проголосовавшим за доверие Рауаму. Центристская партия и "Isamaa" по-прежнему ответственны за нанесенный кивиылискому школьному миру и престижу всей Люганузеской волости урон, и угроза, что на следующих местных выборах избиратель их накажет, весьма реальна. Хоть и остается до выборов еще более полутора лет и бытует мнение, будто память у избирателя короткая.