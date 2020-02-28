Сб, 29.02.2020
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Дети, побывавшие на каникулах в регионах распространения коронавируса, останутся дома

В пятницу утром медики Ида-Вируской центральной больницы использовали средства защиты, когда скорая помощь доставила в больницу пациента с подозрением на заражение коронавирусом. Однако анализы показали, что у него грипп.

ФОТО: Юло Вельдре / Ида-Вируская центральная больница

Школьникам и взрослым, которые отдыхали на завершающихся каникулах в Италии или других регионах с риском распространения коронавируса, советуют во время инкубационного периода, то есть в течение двух недель, не выходить из дома.

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Директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина сказала, что полного представления о том, где дети отдыхали на школьных каникулах, сейчас нет. "Но мы разместили в "Stuudium" (школьный интранет) сообщение, чтобы родители, которые ездили с детьми на каникулах в регионы с риском распространения этого вируса, незамедлительно сообщили об этом и следовали рекомендациям", - сказала она.

В Северной Италии отдыхают дети из Ида-Вирумаа

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