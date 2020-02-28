Дети, побывавшие на каникулах в регионах распространения коронавируса, останутся дома

ДОСТУПНО ДЛЯ

Директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина сказала, что полного представления о том, где дети отдыхали на школьных каникулах, сейчас нет. "Но мы разместили в "Stuudium" (школьный интранет) сообщение, чтобы родители, которые ездили с детьми на каникулах в регионы с риском распространения этого вируса, незамедлительно сообщили об этом и следовали рекомендациям", - сказала она.