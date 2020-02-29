Оперная традиция развивается в Нарве пока при полном безучастии местных властей

Очередные, уже пятые по счету Дни оперы в Нарве пройдут с большим размахом. Особенно порадуются любители классического репертуара: на кренгольмской сцене дадут "Свадьбу Фигаро", "Фиделио", познакомят с барочной музыкой. В списках солистов - артисты из миланской "Ла Скала".
Пятые по счету Дни оперы в Нарве "ContempArt" пройдут с 4 по 13 сентября. Огромную крытую сцену и зрительный зал разместят, как и годом ранее, в одном из дворов-колодцев бывшей Кренгольмской мануфактуры.
Как отмечает бессменный директор и художественный руководитель Нарвских дней оперы Юлия Савицкая, публике очень интересна комбинация оперы и кренгольмской архитектуры. Среди фабричных стен нравится намного больше, чем, например, в Нарвском замке. "Оперный фестиваль в старинном замке - это ведь очень распространенная практика, ничего удивительного", - напомнила организатор.
Год классики
Савицкая отметила наиболее яркие моменты планируемой на сентябрь программы. Ее откроет Иерусалимский фестиваль лирической оперы, который даст в Нарве "Свадьбу Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта в постановке эстонского режиссера Неэме Кунингаса. Состав солистов - международный, включая артистов знаменитого миланского оперного театра "Ла Скала", Парижской национальной оперы и так далее.
Другое особо интересное представление - "Фиделио", единственная опера немца Людвига ван Бетховена. "В этом году отмечаем 250 лет со дня рождения Бетховена", - напомнила Савицкая. С "Фиделио" Нарва познакомится в оригинальной постановке оперного фестиваля Рейкьявика.
- Премьера будет у нас, на нарвском фестивале, а примерно через месяц пройдет уже их фестиваль в Исландии, где они покажут "Фиделио" своей публике, - Савицкая горда тем, что ее родная Нарва удостоится такой чести.
Еще одним известным гостем станет Санкт-Петербургский Мюзик-холл: они привезут свой детский спектакль "Злючка".
Не менее значимый пункт программы - гала-концерт, посвященный 100-летию Георга Отса и составленный из исполнявшихся им песен, романсов и арий.
Со старинной оперой 17-18-го веков познакомят гости из Латвии - барочный оркестр "Collegium Musicum Riga", использующий аутентичные костюмы и музыкальные инструменты. Латыши везут представление из трех коротких опер "Истории про Клоринду, Иеффая и Исмену". "Композитором первой части является итальянский композитор Клаудио Монтеверди - он вообще первый, кто писал оперу", - подчеркнула Савицкая.
- Вообще нынче у нас получается довольно классический год, - оценила она.
Опера - туристический магнит
Дни оперы в Нарве "ContempArt" начались в 2015 году со сравнительно небольших представлений в Нарвском замке. К 2019 году фестиваль дорос до грандиозного многодневного мероприятия, охватывающего несколько сценических площадок не только в Нарве, но и в ряде других мест Ида-Вирумаа.
- За эти годы организация стала в чем-то легче, но в чем-то и сложнее, - оценивает Юлия Савицкая полученный опыт. - Каждый раз заново договариваемся с театрами, артистами, спонсорами. Благо, что у нас действует трехлетний договор о поддержке с EAS, но в остальном всегда приходится ждать и верить в поддержку со стороны других организаций.
Нынче в сентябре фестиваль надеется на аудиторию до 6000 человек.
На одну только нарвскую публику рассчитывать не приходится, и много поклонников оперы в Нарву приезжают, например, из Финляндии. По словам Савицкой, про фестиваль в сентябре 2020 года финские турагентства начали спрашивать еще в декабре.
- Это очевидно, что интерес к нашему фестивалю стал за эти годы несравнимо больше, - довольна она.
Властям Нарвы опера безразлична
Общий бюджет Дней оперы в Нарве в этом году свыше 200 тысяч евро. Большую поддержку оказывают Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) и частные компании.
Власти Нарвы выделяют на традиционный оперный фестиваль… ноль евро. Основательно подготовленное Савицкой ходатайство еще в прошлом году затерялось среди других просьб о поддержке.
Завотделом культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус объяснила, что, учитывая очень скудный бюджет Нарвы в 2020 году, самоуправление поддерживает в основном только те мероприятия, которые город сам проводит. Ограниченность возможностей характеризует тот факт, что бюджет отдела культуры сокращен приблизительно на 300 тысяч евро.
- Согласитесь, мы не можем не проводить мероприятия в День города, в День независимости и не можем не отмечать День восстановления независимости, также хотели бы остаться осенней столицей Эстонии. Далее, если есть возможность поддержать то или иное мероприятие, то мы его поддерживаем, но в этом году бюджет мероприятий значительно уменьшен, - сказала Лутус.
Председатель депутатской комиссии по культуре и спорту в Нарвском горсобрании Галина Вологдина сообщила, что при формировании бюджета не обсуждался вопрос о конкретно оперном фестивале. Но скоро будет обсуждаться дополнительный бюджет, при утверждении которого ходатайства о поддержке могут снова лечь на стол.
- Нам нужно будет расставить приоритеты: что важнее - Дни оперы либо другие мероприятия. Зависит от того, сколько поступит в бюджет денег от подоходного налога, а вы же знаете, что сейчас снова идут сокращения, поэтому пока трудно сказать, на что нам рассчитывать, - сказала Вологдина.
"Северное побережье" поинтересовалось - была ли Вологдина сама хотя бы на одном представлении Нарвских дней оперы? "Нет, я как раз была в отпуске", - ответила председатель комиссии по культуре и спорту.
Некультурная столица
- В 2019 году после досадного проигрыша в гонке за титул культурной столицы Европы 2024 года нарвская мэрия публично пообещала, что представленная в городской заявке программа будет воплощаться и поддерживаться все равно. Дни оперы "ContempArt" были заметной частью этой программы, их организатор Юлия Савицкая входила в оргкомитет нарвской заявки.
- Несмотря на обещание, уже в 2020 году городская бюджетная поддержка культурным мероприятиям и учреждениям сократилась до минимума, а то и до нуля.
- Для сравнения: ежегодные Дни оперы на Cааремаа, проходящие в июле, Сааремааская волость поддерживает из бюджета суммой 50000 евро. Их волостной центр - город Курессааре - в 2019 году также проиграл Тарту в гонке за титул культурной столицы Европы.