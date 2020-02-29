Оперная традиция развивается в Нарве пока при полном безучастии местных властей

Пятые по счету Дни оперы в Нарве "ContempArt" пройдут с 4 по 13 сентября. Огромную крытую сцену и зрительный зал разместят, как и годом ранее, в одном из дворов-колодцев бывшей Кренгольмской мануфактуры.

Как отмечает бессменный директор и художественный руководитель Нарвских дней оперы Юлия Савицкая, публике очень интересна комбинация оперы и кренгольмской архитектуры. Среди фабричных стен нравится намного больше, чем, например, в Нарвском замке. "Оперный фестиваль в старинном замке - это ведь очень распространенная практика, ничего удивительного", - напомнила организатор.

Год классики

Савицкая отметила наиболее яркие моменты планируемой на сентябрь программы. Ее откроет Иерусалимский фестиваль лирической оперы, который даст в Нарве "Свадьбу Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта в постановке эстонского режиссера Неэме Кунингаса. Состав солистов - международный, включая артистов знаменитого миланского оперного театра "Ла Скала", Парижской национальной оперы и так далее.

Другое особо интересное представление - "Фиделио", единственная опера немца Людвига ван Бетховена. "В этом году отмечаем 250 лет со дня рождения Бетховена", - напомнила Савицкая. С "Фиделио" Нарва познакомится в оригинальной постановке оперного фестиваля Рейкьявика.

- Премьера будет у нас, на нарвском фестивале, а примерно через месяц пройдет уже их фестиваль в Исландии, где они покажут "Фиделио" своей публике, - Савицкая горда тем, что ее родная Нарва удостоится такой чести.

Еще одним известным гостем станет Санкт-Петербургский Мюзик-холл: они привезут свой детский спектакль "Злючка".

Не менее значимый пункт программы - гала-концерт, посвященный 100-летию Георга Отса и составленный из исполнявшихся им песен, романсов и арий.

Со старинной оперой 17-18-го веков познакомят гости из Латвии - барочный оркестр "Collegium Musicum Riga", использующий аутентичные костюмы и музыкальные инструменты. Латыши везут представление из трех коротких опер "Истории про Клоринду, Иеффая и Исмену". "Композитором первой части является итальянский композитор Клаудио Монтеверди - он вообще первый, кто писал оперу", - подчеркнула Савицкая.

- Вообще нынче у нас получается довольно классический год, - оценила она.

Опера - туристический магнит

Дни оперы в Нарве "ContempArt" начались в 2015 году со сравнительно небольших представлений в Нарвском замке. К 2019 году фестиваль дорос до грандиозного многодневного мероприятия, охватывающего несколько сценических площадок не только в Нарве, но и в ряде других мест Ида-Вирумаа.

- За эти годы организация стала в чем-то легче, но в чем-то и сложнее, - оценивает Юлия Савицкая полученный опыт. - Каждый раз заново договариваемся с театрами, артистами, спонсорами. Благо, что у нас действует трехлетний договор о поддержке с EAS, но в остальном всегда приходится ждать и верить в поддержку со стороны других организаций.

Нынче в сентябре фестиваль надеется на аудиторию до 6000 человек.