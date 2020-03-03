ВРЕМЯ: Кофе и чай тайком отправляют за границу

Такие действия представляют собой явное нарушение постановлений о вывозе и, следовательно, непозволительны. Власти просят предупредить отправителей газет, что впредь отправленные почтой за границу газеты и журналы, в которых обнаружат бакалейные или другие товары, вывоз которых из Эстонии нормирован, будут задерживать, а отправителей - привлекать к ответственности. ("Põhja Kodu", 23 февраля 1940 г.)

Уездный старейшина упрекает Эстонское ТВ

Ида-вируский уездный старейшина Рихо Брейвель упрекает Эстонское телевидение в том, что при освещении событий в уезде часто концентрируются на негативных фактах. В письме, отправленном руководителям Эстонского национального телерадиовещания (ERR) и трем министрам, Брейвель ссылается на репортаж "Актуальной камеры" от 23 февраля, который рассказывал о праздновании Дня Советской Армии в нарвском ДК "Ругодив".

Брейвель жалуется, что на фоне такой новостной истории создается впечатление, что Ида-Вирумаа - тоскующий по исчезнувшим идеалам Советского Союза оплот, где рождение своего государства вообще не оценивается. "Преподнося такие однобокие новости, закрепляют искаженное представление об уезде", - написал Брейвель. Он недоволен тем, что в то же время в "Актуальной камере" не увидел ни одного позитивного примера проходившего в Ида-Вирумаа празднования годовщины Эстонской Республики. "Я побывал в нескольких местах, где отмечался День независимости республики. На этих мероприятиях русские дети пели на эстонском языке. Это вызвало сильные положительные эмоции, но когда включил вечером телевизор, не увидел ничего другого, кроме мероприятия в "Ругодиве".