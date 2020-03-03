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Кадри Симсон: получение электроэнергии только с Нарвских электростанций значительно увеличило бы счета за электричество

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон на встрече в Вирумааском колледже 20 февраля подчеркнула, что цель Европейского союза - ускорить сокращение экологического следа.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Одна из наиболее влиятельных политиков Центристской партии, бывший министр экономики, ныне комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон считает, что хотя вследствие климатической политики Европейского союза и открытого рынка в энергетике Ида-Вирумаа пропало много рабочих мест, эстонские потребители в то же время выиграли, так как получают электроэнергию по более низкой цене.

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- Спрошу у вас как у предыдущего министра экономики: как эстонское государство и в том числе Министерство экономики могли лучше подготовиться к резкому росту цен на квоты на выбросы углекислого газа, чтобы в Ида-Вирумаа не исчезла всего за один год тысяча рабочих мест?

- Один из ответов - диверсификация промышленности. Чтобы были и другие рабочие места в промышленности, дающие людям работу прямо здесь, в регионе. Чтобы им не приходилось уезжать в поисках работы в другие регионы или другую страну.

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