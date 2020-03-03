Кадри Симсон: получение электроэнергии только с Нарвских электростанций значительно увеличило бы счета за электричество

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- Спрошу у вас как у предыдущего министра экономики: как эстонское государство и в том числе Министерство экономики могли лучше подготовиться к резкому росту цен на квоты на выбросы углекислого газа, чтобы в Ида-Вирумаа не исчезла всего за один год тысяча рабочих мест?